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Жильё в городском округе Домодедово, Россия

дома
3
5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Растуново, Россия
Дом 4 спальни
Растуново, Россия
Количество спален 4
Площадь 526 м²
Загородный дом площадью 526 м² расположен на полевом участке 21 сотка. Светлый фасад здания …
$170,00 млн
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Квартира 2 комнаты в Домодедово, Россия
Квартира 2 комнаты
Домодедово, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 12/17
Лучшее предложений в районе ! Продается уютная , просторная 2 комнатная квартира в ЖК Домод…
$100,440
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Дом 4 спальни в Растуново, Россия
Дом 4 спальни
Растуново, Россия
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Дом в стиле «конструктивизм» с арочной крышей построен на ровном открытом участке рядом с ле…
$2,41 млн
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Дом в городской округ Домодедово, Россия
Дом
городской округ Домодедово, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается брусовый 2-этажный дом 167,6 кв. м на участке 9,5 соток в дер. Ртищево Домодедовск…
$76,511
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Квартира 2 комнаты в Домодедово, Россия
Квартира 2 комнаты
Домодедово, Россия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 13/17
Продаем просторную(68м2) 2-х комнатную квартиру, расположенную на 13 этаже, 17-ти этажного ж…
$112,239
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