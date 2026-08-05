Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. городской округ Долгопрудный
  4. Жилая

Жилье в городском округе Долгопрудном, Россия

;
2 объекта найдено
Квартира в Долгопрудный, Россия
Квартира
Долгопрудный, Россия
Площадь 51 м²
Номер объекта: 1059. Продается уютная 2-х комнатная квартира в тихом и экологически чистом р…
$169,913
Оставить заявку
Квартира в Долгопрудный, Россия
Квартира
Долгопрудный, Россия
Площадь 51 м²
Номер объекта: 1059. Продается уютная 2-х комнатная квартира в тихом и экологически чистом р…
$169,913
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в городском округе Долгопрудном, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти