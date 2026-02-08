Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. городской округ Сириус
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в городском округе Сириус, Россия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в городской округ Сириус, Россия
Дом 7 комнат
городской округ Сириус, Россия
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Сириус | ул. Хоккейная Самая престижная локация Абсолютной равнины. Прямое соседство сразу…
$4,40 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти