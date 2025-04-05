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Продажа офисных помещений в Чехов, Россия

1 объект найдено
Офис 19 300 м² в Чехов, Россия
Офис 19 300 м²
Чехов, Россия
Площадь 19 300 м²
Количество этажей 3
ID: L6656 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести здание "Карусель" 19300.0 м² в соб…
$23,91 млн
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