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Дома в Балтийск, Россия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Балтийск, Россия
Дом 6 комнат
Балтийск, Россия
Число комнат 6
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
$167,790
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