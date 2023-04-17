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Купить дом в Киевская область, Украина

2 объекта найдено
Дом 4 спальнив Рожны, Украина
Дом 4 спальни
Рожны, Украина
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 66,457
SH-163-883 Продаю Дом 2010 года постройки, село Рожны, СТ Трудовик, ул.Центральная, 7., Теп…
Дом 5 спаленв Обуховский район, Украина
Дом 5 спален
Обуховский район, Украина
5 Количество комнат 1 ванных комнат 165 м² Количество этажей 3
€ 84,664
Продаю Дом с Камином Озеро Романков Днепровское шоссе SH-163-082 Продаю 3 Этажный Дом в …

Параметры недвижимости в Киевская область, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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