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Жильё в Киевская область, Украина

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13 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/10
SF-2-519-323 Софиевская Борщаговка. Продается 2-комнатная квартира Жк Софиевская Слободка…
€77,567
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Квартира 1 спальня в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/11
SF-2-519-288 Квартира с ремонтом,ЖК София,Софиевская слободка, метро Теремки, Академ. Про…
€47,453
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Квартира 1 спальня в Юровка, Украина
Квартира 1 спальня
Юровка, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 6/10
SF-2-519-252 Продам 1 комнатную квартиру в ЖК Пионерский Квартал До Окружной дороги от н…
€36,502
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Дом 4 спальни в Рожны, Украина
Дом 4 спальни
Рожны, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
SH-163-883 Продаю Дом 2010 года постройки, село Рожны, СТ Трудовик, ул.Центральная, 7., Теп…
€66,617
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Квартира 1 спальня в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
Продам 1ком Софиевская Борщаговка ЖК София # SF-2-508-790 Квартира в клубном доме в цент…
€41,065
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Квартира 2 спальни в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 2 спальни
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 10/11
Продам 2 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Стожары # SF-2-508-618 Софиевская Борщаговка. Про…
€36,502
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Дом 5 спален в Обуховский район, Украина
Дом 5 спален
Обуховский район, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Продаю Дом с Камином Озеро Романков Днепровское шоссе SH-163-082 Продаю 3 Этажный Дом в …
€84,868
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Квартира 2 спальни в Святопетровское, Украина
Квартира 2 спальни
Святопетровское, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 5/5
Продам квартиру ЖК «Киевское имение» Софиевская Борщаговка # SF-2-503-199 Продается 2х к…
€42,890
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Квартира 1 спальня в Белая Церковь, Украина
Квартира 1 спальня
Белая Церковь, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/9
Продам 1 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Львовское имение # SF-2-503-170 Продам 1-к кварти…
€51,103
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Квартира 3 спальни в Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 3 спальни
Софиевская Борщаговка, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/10
Продам 3 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Клубный от Мартынова # SF-2-486-586 Продам 3-комн…
€82,130
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Квартира 1 спальня в Святопетровское, Украина
Квартира 1 спальня
Святопетровское, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Продам квартиру ЖК «Киевское имение» Софиевская Борщаговка # SF-2-486-648 Очень хорошая …
€47,635
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Квартира 1 спальня в Яготин, Украина
Квартира 1 спальня
Яготин, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/24
Продаю 2 Комнатную Квартиру Киев Теремки-2 метро Выставочный центр SF-2-149-010 Продаю Дву…
€104,944
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бровары, Украина
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бровары, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
SH-179-525 Продается двухэтажный дуплекс в прекрасном состоянии, с ремонтом, общей площадью…
€145,096
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Параметры недвижимости в Киевская область, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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