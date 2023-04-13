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Купить кондоминиум в Пхукет, Таиланд

Патонг
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883 объекта найдено
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 212 м² 3/3 Этаж
€ 505,097
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 120 м² 2/3 Этаж
€ 173,711
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 37 м² 2/4 Этаж
€ 157,676
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 71 м² 2/7 Этаж
€ 305,330
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/7 Этаж
€ 358,913
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 24 м² 1/7 Этаж
€ 116,146
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² 2/7 Этаж
€ 155,297
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 25 м² 2/7 Этаж
€ 155,297
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 24 м² 1/7 Этаж
€ 106,418
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 27 м² 6/8 Этаж
€ 80,174
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 45 м² 5/7 Этаж
€ 138,969
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 104 м² 1/5 Этаж
€ 400,871
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/3 Этаж
€ 465,812
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 106,899
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 60 м² 4/7 Этаж
€ 301,722
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 60 м² 5/3 Этаж
€ 335,395
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² 4/3 Этаж
€ 182,530
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 40 м² 5/3 Этаж
€ 219,143
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 56 м² 7/3 Этаж
€ 347,422
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 354 м² 3 Этаж
€ 3,198,950
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 30 м² 4/7 Этаж
€ 150,460
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 52 м² 4/7 Этаж
€ 255,756
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 312 м² 2/3 Этаж
€ 1,603,484
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 312 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 560 м² 3/3 Этаж
€ 374,146
Состоит из смежных свойств, единиц и, эта выдающаяся возможность предлагает как офисные поме…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 338 м²
€ 1,491,646
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 27 м²
€ 58,794
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 47 м²
€ 106,899
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/7 Этаж
€ 400,871
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 5
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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