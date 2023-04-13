Купить кондоминиум в Пхукет, Таиланд

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883 объекта найдено
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Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
212 м²
3/3 Этаж
€ 505,097
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
120 м²
2/3 Этаж
€ 173,711
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
37 м²
2/4 Этаж
€ 157,676
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
71 м²
2/7 Этаж
€ 305,330
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
7/7 Этаж
€ 358,913
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
24 м²
1/7 Этаж
€ 116,146
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
35 м²
2/7 Этаж
€ 155,297
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
25 м²
2/7 Этаж
€ 155,297
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
24 м²
1/7 Этаж
€ 106,418
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
27 м²
6/8 Этаж
€ 80,174
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
45 м²
5/7 Этаж
€ 138,969
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
104 м²
1/5 Этаж
€ 400,871
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
7/3 Этаж
€ 465,812
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
33 м²
2/5 Этаж
€ 106,899
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
60 м²
4/7 Этаж
€ 301,722
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
60 м²
5/3 Этаж
€ 335,395
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
35 м²
4/3 Этаж
€ 182,530
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
40 м²
5/3 Этаж
€ 219,143
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
56 м²
7/3 Этаж
€ 347,422
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
354 м²
3 Этаж
€ 3,198,950
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
30 м²
4/7 Этаж
€ 150,460
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
52 м²
4/7 Этаж
€ 255,756
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
312 м²
2/3 Этаж
€ 1,603,484
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
312 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
560 м²
3/3 Этаж
€ 374,146
Состоит из смежных свойств, единиц и, эта выдающаяся возможность предлагает как офисные поме…
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
338 м²
€ 1,491,646
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
27 м²
€ 58,794
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
47 м²
€ 106,899
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
7/7 Этаж
€ 400,871
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 5
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
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