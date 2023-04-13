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Купить дом в Приволжский федеральный округ, Россия

Нижегородская область
147
Нижний Новгород
44
Afoninskiy selsovet
21
Kamenskiy selsovet
6
Саратовская область
6
Kuzhutskiy selsovet
4
Bolsheelninskiy selsovet
3
Chernuhinskiy selsovet
3
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153 объекта найдено
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
15 м² Количество этажей 1
€ 4,323
Продаю участок с дачным домиком СНТ Березовая пойма. Домик полуразрушенный, участок заросший…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
126 м² Количество этажей 2
€ 99,760
Продается уютный и просторный дом. В тихом месте. Крыша оцинкованное железно очень толстое .…
Виллав городской округ Нижний Новгород, Россия
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
191 м² Количество этажей 2
€ 387,955
Внесен задаток до 31 мая 2023 г. !  Предлагаю Вашему вниманию земельный участок площадью 28 …
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
64 м² Количество этажей 2
€ 60,964
Хорошее место расположения. Рядом микрорайон Гордеевский. Центральная канализация. Водопрово…
Виллав Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
220 м² Количество этажей 2
€ 149,640
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
88 м² Количество этажей 2
€ 49,658
Дом в СНТ 40 лет Победы Сормовский район г.Н.Новгород.              Дом 88,1м2 (см. схемы): …
в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
42 м² Количество этажей 1
€ 33,253
Продается часть дома в Новом Доскино. Отдельный вход.   Участок земли под огородничество.   …
Домв Novolikeevskiy selsovet, Россия
Дом
Novolikeevskiy selsovet, Россия
60 м² Количество этажей 2
€ 5,531
В продаже садовый домик в СНТ Пятигорье Кстовского района.  На участке в 6 соток размещают…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
62 м² Количество этажей 1
€ 66,507
Мечтаете жить в доме, но в черте города? Для Вас есть   отличное предложение! Уважаемые поку…
в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
57 м² Количество этажей 1
€ 32,699
В продаже часть дома в центре Сормовского района. Общая площадь 57 кв м, в доме 2 изолирован…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
160 м² Количество этажей 2
€ 94,218
В продажу отличный жилой двухэтажный дом, площадью 160 м2, в черте г .Нижний Новгород, СНТ С…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
49 м² Количество этажей 2
€ 28,952
Предлагаем в покупку жилой дом и земельный участок находящийся на территории СНТ в Ленинском…
в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
50 м² Количество этажей 1
€ 37,687
В продаже 1/2 дома в двухэтажном доме , весь первый этаж с отдельным входом . Общая площадь …
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
10 м² Количество этажей 1
€ 4,323
Продаю участок с дачным домиком СНТ Березовая пойма. Домик полуразрушенный, участок заросший…
Домв Zinyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Zinyakovskiy selsovet, Россия
42 м² Количество этажей 1
€ 27,711
Продаю дом в деревне Самохвалово (Городецкий р-н, Зарубинский с/с), от Нижнего Новгорода час…
Виллав Gremyachaya Polyana, Россия
Вилла
Gremyachaya Polyana, Россия
152 м² Количество этажей 2
€ 188,435
Продаю коттедж из финского клееного бруса на берегу Борцовского водохранилища (по Арзамасско…
Виллав Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
140 м² Количество этажей 2
€ 88,565
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
Домв Kamenskiy selsovet, Россия
Дом
Kamenskiy selsovet, Россия
257 м² Количество этажей 2
€ 88,010
Чистая продажа! Один взрослый собственник. В 2024 году поведут газ и все центральные комму…
Виллав Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
266 м² Количество этажей 2
€ 169,592
Предлагаем для Вас уникальное предложение на рынке недвижимости - коттедж с очень функционал…
в Гагино, Россия
Гагино, Россия
57 м² Количество этажей 1
€ 15,851
В продаже   кирпичный дом(статус квартиры) в экологически чистом районном центре. В доме 3 к…
Домв Lomovskiy selsovet, Россия
Дом
Lomovskiy selsovet, Россия
120 м² Количество этажей 2
€ 55,422
Живописное место, рядом 3 озера, Храм 1862 г., река Сережа, лес, асфальт до дома.   На участ…
в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
140 м² Количество этажей 2
€ 49,880
Продаю часть дома в Сормовском районе.   Отдельный вход, теплый гараж, пристрой( 2эт + манса…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 116,387
Продается таунхаусы   В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность .   Площадь 91 кв…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 116,387
Продается таунхаусы   В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность .   Площадь 91 кв…
в Нижний Новгород, Россия
Нижний Новгород, Россия
210 м² Количество этажей 2
€ 46,768
Продается часть дома с отдельным входом. 5/6 долей. Дом разделен на две части, в каждой част…
Домв Fundrikovo, Россия
Дом
Fundrikovo, Россия
65 м² Количество этажей 1
€ 2,217
В продаже дом 65 кв.м. на участке земли 6 соток в д. Фундриково Семеновского р-на Нижегородс…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
180 м² Количество этажей 2
€ 51,543
Большой дом в Новое Доскино, шесть комнат.   Отопление газ. Построен гараж. Колодец около до…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
87 м² Количество этажей 2
€ 29,374
В продаже 2-х этажный дом 87, 7 кв.м., на участке земли размером 1, 5 сотки. Все коммуникаци…
Домв Shava, Россия
Дом
Shava, Россия
69 м² Количество этажей 1
€ 38,796
Продаю дом на участке 18соток. Дом из арболита, 500300200мм, арболит современный экологичный…
Домв Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
33 м² Количество этажей 2
€ 4,434
СТ Дубрава, 10 мин. от остановки автобуса, на участке яблони, дом требует ремонта

Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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