Купить квартира-студия в России

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279 объектов найдено
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 2/29 Этаж
€ 186,450
Студия 1 спальняв Москва, Россия
Студия 1 спальня
Москва, Россия
1 ванных комнат 25 м² 3/22 Этаж
€ 139,407
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 4/20 Этаж
€ 188,093
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 3/21 Этаж
€ 270,992
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/21 Этаж
€ 266,142
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 73,357
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,679
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,650
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,693
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 73,563
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,722
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,251
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 71,914
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,195
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,068
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 78,680
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 67,974
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 3,270
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 71,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 71,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 72,272
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 71,336
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 69,380
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…

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