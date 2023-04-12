Купить квартира-студия в России

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279 объектов найдено
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Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
2/29 Этаж
€ 186,450
Студия 1 спальня
Москва, Россия
1 ванных комнат
25 м²
3/22 Этаж
€ 139,407
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
4/20 Этаж
€ 188,093
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
3/21 Этаж
€ 270,992
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
2/21 Этаж
€ 266,142
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 73,357
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 72,679
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 72,650
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 71,693
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 72,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 73,563
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 72,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 71,722
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 70,251
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
26 м²
€ 71,914
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 70,195
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 71,068
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
30 м²
€ 78,680
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 67,974
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
6 м²
€ 3,270
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 71,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 71,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 72,272
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 71,336
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
24 м²
€ 69,380
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
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