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Квартиры-студии в Санкт-Петербурге, Россия

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57 объектов найдено
Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/5
Продается студия-апаpтaмент с отделкой "под ключ" в Кpаcногвapдeйcкoм районe Санкт-Петербург…
$46,584
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/6
Станьте собственником студии в апарт-отеле 4* бизнес-класса в центре города с ганрантированн…
$157,284
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/5
Апаpтaмент-студия с готовым ремонтом в Кpаcногвapдeйcкoм районe Санкт-Петербурга в клубном п…
$71,015
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/6
Всю информацию по доходности от сдачи в аренду, управление апартаментами от УК и стоимости п…
$60,514
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/6
Станьте собственником студии в апарт-отеле 4* бизнес-класса в центре города с ганрантированн…
$198,232
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 5/6
Двухуровневые апартаменты С ОТДЕЛКОЙ "ПОД КЛЮЧ" в зеленом районе Санкт-Петербурга. Дом кирпи…
$61,820
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/6
Станьте собственником студии в апарт-отеле 4* бизнес-класса в центре города с ганрантированн…
$162,574
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/6
Апартаменты для жизни и инвестиций с полноценным вторым этажом в aпapт-oтеле в центре Caнкт-…
$112,557
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/5
Продается студия-апаpтaмент площадью 26,2 м2. с отделкой "под ключ" в Кpаcногвapдeйcкoм райо…
$46,584
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/6
Двухуровневые апартаменты в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербурга. Живи…
$60,333
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/5
Апаpтaменты с отделкой "под ключ" в Кpаcногвapдeйcкoм районe Санкт-Петербурга в клубном пяти…
$48,375
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/6
Двухэтажные апартаменты для жизни и инвестиций с полноценным вторым этажом в aпapт-oтеле в ц…
$98,237
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/6
Апартаменты с полноценным вторым этажом в пешей доступности от метро в aпapт-oтеле в центре …
$97,209
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
В продаже апаpтaменты с готовым ремонтом в Кpаcногвapдeйcкoм районe Санкт-Петербурга в клубн…
$64,993
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/6
Апартаменты С ОТДЕЛКОЙ "ПОД КЛЮЧ" в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербур…
$90,330
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/6
Апартаменты с полноценным вторым этажом в пешей доступности от метро в aпapт-oтеле в центре …
$91,631
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/6
Апартаменты С ОТДЕЛКОЙ И ПОЛНОЙ МЕБЛИРОВКОЙ в благоприятном зеленом районе Санкт-Петербурга.…
$83,643
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/6
Апартаменты с полноценным вторым этажом в пешей доступности от метро в aпapт-oтеле в центре …
$98,488
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/6
Двухуровневые апартаменты в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербурга. Живи…
$62,675
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/5
Апаpтaменты с отделкой "под ключ" в Кpаcногвapдeйcкoм районe Санкт-Петербурга в клубном пяти…
$50,933
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/6
Апартаменты с полноценным вторым этажом в пешей доступности от метро в aпapт-oтеле в центре …
$94,863
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/6
Двухуровневые апартаменты для жизни и инвестиций с полноценным вторым этажом в aпapт-oтеле в…
$115,065
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/6
Апартаменты для жизни и инвестиций с полноценным вторым этажом в aпapт-oтеле в центре Caнкт-…
$69,985
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/5
Студия-апаpтaмент с отделкой "под ключ" в Кpаcногвapдeйcкoм районe Санкт-Петербурга.Подходит…
$44,094
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/6
Двухуровневые апартаменты в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербурга. Живи…
$56,988
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/6
Станьте собственником студии в апарт-отеле 4* бизнес-класса в центре города.Первым в Петербу…
$171,105
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/6
Апартаменты с полноценным вторым этажом в пешей доступности от метро в aпapт-oтеле в центре …
$102,786
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 6/6
Апартаменты в экологически благоприятном районе Санкт-Петербурга. Живите сами или сдавайте в…
$52,376
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/5
Продаются апаpтaмент с отделкой "под ключ" в Кpаcногвapдeйcкoм районe Санкт-Петербурга.Офоpм…
$48,006
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/6
Станьте собственником студии в апарт-отеле 4* бизнес-класса в центре города с ганрантированн…
$176,322
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Параметры недвижимости в Санкт-Петербурге, Россия

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