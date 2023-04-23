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Купить недвижимость в Орловской области, Россия

Орёл
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Орёл, Россия
Квартира 2 комнаты
Орёл, Россия
2 Количество комнат 67 м² 8/19 Этаж
€ 61,214
ЖК Крылья - это современный, умный, 19-этажный дом с шикарно благоустроенной придомовой терр…
Квартира 2 комнаты в Орёл, Россия
Квартира 2 комнаты
Орёл, Россия
2 Количество комнат 50 м² 6/9 Этаж
€ 33,082
Продается двухкомнатная квартира в центре Советского района. Квартира с изолированными комна…
Квартира 3 комнаты в Орёл, Россия
Квартира 3 комнаты
Орёл, Россия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 12
€ 175,637
Продаётся отличная, просторная 3-х комнатная квартира в монолитно-каркасном доме с индивидуа…

Параметры недвижимости в Орловская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Недвижимость в Орловской области: жилье по доступным ценам в развитом регионе РФ

Орловская область — крупный объект на карте РФ. Включает в себя 3 городских поселения и 24 муниципальных района с населением более 714 тыс. человек. Административный центр региона — город Орел.

В области хорошо развиты сельское хозяйство, автомобилестроение и пищевая промышленность. Они дают большое количество рабочих мест, что делает Орловский регион привлекательным местом для проживания. Локация также славится красивой природой: здесь много лесов, водоемов и рек, среди которых самая известная — Ока.

Что дает покупка недвижимости в Орловской области

Рассмотреть приобретение квартиры или дома в Орловской области можно по целому ряду причин:

  • недорогой уровень жизни;
  • доступные цены на жилье;
  • спокойная тихая обстановка;
  • хорошая экология за счет расположения на территории региона лесных массивов и рек.

Покупать кв. метры в Орловской области могут граждане из РФ и других государств. У иностранцев есть возможность использовать приобретенное жилье для личного проживания и сдачи в аренду.

Какие виды недвижимости можно приобрести

В Орловской области в большом количестве продаются квартиры в старых домах и новостройках. Второй вариант пользуется особым спросом, привлекая покупателей просторной жилплощадью. Цены на новое жилье варьируются от 1200 до 1500 евро за квадрат.

Недвижимость в старом фонде стоит дешевле. К примеру, купить однокомнатную квартиру в Орловской области в хрущевке или брежневке можно из расчета 800-1000 евро за кв. метр.

Для ценителей жизни на природе представлено много предложений с продажей домов и коттеджей. Их кв. метр стоит порядка 1000-1500 евро. В стоимость зачастую включается цена земельного участка. У покупателей также есть возможность купить коммерческую недвижимость в Орловской области, включая отели, гостиницы и рестораны.

Лучшие места для приобретения жилья

При покупке недвижимости в Орловской области стоит обратить внимание на 3 главных города — Орел, Мценск и Ливны. Они отличаются развитой социальной и торговой инфраструктурой. В этих городах можно не только приобрести жилье, но и быстро трудоустроиться за счет большого количества рабочих мест.

Орловская область — удобное место для проживания. Здесь хорошая экология, спокойная обстановка, много возможностей для трудоустройства. Ознакомиться с жильем в этом регионе можно на платформе REALTING.

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