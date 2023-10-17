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Жилая
Россия
Нижегородская область
Дома
Дома в Нижегородская область, Россия
Нижний Новгород
71
Городец
11
Kumohinskiy selsovet
6
Shapkinskiy selsovet
4
Kamenskiy selsovet
3
Kuzhutskiy selsovet
3
Дом
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187 объектов найдено
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Дом
Городец, Россия
264 м²
3
Продам 3х.эт кирпичный дом в шаговой доступности до р. Волги. Дом 264.7м, 6 комнат, кухня 23…
€122,563
Рекомендовать
Дом
городской округ Бор, Россия
194 м²
2
Ищите просторный дом для своей семьи рядом с лесом и рекой, не требующий значительных …
€65,172
Рекомендовать
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
43 м²
1
Продам дом в д. Горохово в 1км от Городца. Часть дома бревенчатая, часть кирпичная, на ленто…
€36,477
Рекомендовать
Вилла
Нижний Новгород, Россия
140 м²
2
Продаю дом в Ленинском районе, СНТ ЗЕФС 1. Дом в отличном состоянии, сделан качественный рем…
€106,999
Рекомендовать
Дом
Smolkovskiy selsovet, Россия
80 м²
1
Продаётся одноэтажный дом 80 кв.м. Материал стен - бревно. 3 комнаты. К дому пристроен бреве…
€17,023
Рекомендовать
Дом
Brilyakovskiy selsovet, Россия
30 м²
1
Продам дом в д. Ожгихино, Бриляковского с/с, 30м, 2 комнаты, кухня, летняя комната, чулан, 2…
€7,295
Рекомендовать
Дом
Serkovo, Россия
198 м²
2
Продам 2х.эт дом в д. Завражное, в шаговой доступности до центра Серково. Дом 198м, 5 ком…
€36,477
Рекомендовать
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
166 м²
2
Продам 2х.эт дом отличного качества на берегу р. Узолы. Дом 2018года постройки, 166.2м2, 4…
€145,908
Рекомендовать
Вилла
Богородский район, Россия
138 м²
2
Загородный дом- коттедж для круглогодичного проживания. 1 этаж - кухня- гостинная жилая к…
€116,727
Рекомендовать
Дом
Нижний Новгород, Россия
173 м²
2
Продается 2-этажный добротный дом площадью 173 кв.м. на земельном участке 10 соток. Дом 20…
€243,181
Рекомендовать
Дом
Пильна, Россия
78 м²
2
Предлагается к продаже дом в посёлке городского типа в Нижегородской области России, - Пильн…
€29,084
Рекомендовать
Дом
Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия
30 м²
1
Продам дом в д. Сельцо, Николо-Погостинского с/с, в 300м от р. Ильинки и в 500м от р. Узолы.…
€8,268
Рекомендовать
Дом
городской округ Бор, Россия
143 м²
2
В продаже новый современный двухэтажный жилой дом 144 м2, на ровном участке 7 соток. Все ком…
€111,863
Рекомендовать
Дом
Нижний Новгород, Россия
219 м²
3
Дом оштукатуренный. Первый этаж с отделкой. сан. узел действующий. Большой сухой подвал. Сво…
€106,999
Рекомендовать
Дом
Smolki, Россия
35 м²
1
Продам дом в с. Смольках. 50м, 1 комната 20м, кухня 12м, с/у совместный, установлена душевая…
€21,886
Рекомендовать
Вилла
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
77 м²
2
Продаю современный двухэтажный коттедж 2017 года постройки с приусадебным участком ЖК Gr…
€51,068
Рекомендовать
Дом
Elizarovskiy selsovet, Россия
30 м²
1
Продаю жилой дом и земельный участок в деревне. Очень живописное место. Хорошие соседи. Н…
€2,918
Рекомендовать
Дом
городской округ Бор, Россия
36 м²
В продаже садовый дом с двумя участками. Подъезд к СНТ по асфальтированной дороге. Сад в чер…
€13,132
Рекомендовать
Вилла
городской округ Бор, Россия
320 м²
2
Продается дом в закрытом благоустроенном элитном поселке, расположенном в сосновом бору, 2…
€145,908
Рекомендовать
Дом
Городец, Россия
103 м²
1
Продам кирпичный дом в п. им. Тимирязева, недалеко от Горьковского моря. Дом 100м, 4 комнаты…
€111,863
Рекомендовать
Дом
Нижний Новгород, Россия
97 м²
1
Отличное местоположение, рядом ТИЗ Надежда, асфальт до дома. Ухоженная территория, на участк…
€175,090
Рекомендовать
Дом
Нижний Новгород, Россия
314 м²
2
К Вашему вниманию прямая продажа роскошного двухэтажного жилого дома, площадью 314,8 м2 в Ав…
€238,317
Рекомендовать
Дом
Городец, Россия
45 м²
1
Продам дом в Городце у военкомата, ул. Кожанова, 45м, 2 комнаты, кухня, 2 печки, вода с кало…
€24,318
Рекомендовать
Дом
Serkovo, Россия
72 м²
1
Продам дом в д. Завражное, недалеко от цента д. Серково. Дом 72м, 4 комнаты, кухня, с/у, газ…
€53,500
Рекомендовать
Дом
городской округ Бор, Россия
30 м²
2
Хороший большой дом СНТ назначения (садоводческое некоммерческое товарищество) в тихом, пр…
€10,700
Рекомендовать
Дом
Богородск, Россия
76 м²
1
- Продаю добротный, крепкий, просторный купеческий дом. Бревенчатый сруб. Фундамент высокий …
€36,963
Рекомендовать
Сухобезводное, Россия
54 м²
1
Пpoдается просторный светлый дoм в посёлкe Cухобезводнoе в Hижегоpoдской облaсти. Прекрасно…
€18,968
Рекомендовать
Вилла
Laptevo, Россия
240 м²
3
Продам 3-х.эт качественный и современный дом. 240м, 6 комнат, 2 с/у, двухконтурный газовый к…
€150,772
Рекомендовать
Дом
Городец, Россия
20 м²
2
Продам 2х.эт кирпичную дачу на Зеленом острове(дачи первые от шлюза), 20м, 2 комнаты, водопр…
€4,864
Рекомендовать
Дом
Городец, Россия
45 м²
2
Продам 2х.эт кирпичную дачу на Зеленом острове (дачи самые первые от шлюза), 45м, 2 комнаты,…
€6,809
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