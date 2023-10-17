Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Нижегородская область
  5. Дома

Дома в Нижегородская область, Россия

Нижний Новгород
71
Городец
11
Kumohinskiy selsovet
6
Shapkinskiy selsovet
4
Kamenskiy selsovet
3
Kuzhutskiy selsovet
3
187 объектов найдено
Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 264 м²
Количество этажей 3
Продам 3х.эт кирпичный дом в шаговой доступности до р. Волги. Дом 264.7м, 6 комнат, кухня 23…
€122,563
Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Ищите просторный   дом для своей семьи рядом с лесом и рекой, не требующий   значительных   …
€65,172
Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Горохово в 1км от Городца. Часть дома бревенчатая, часть кирпичная, на ленто…
€36,477
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю дом в Ленинском районе, СНТ ЗЕФС 1. Дом в отличном состоянии, сделан качественный рем…
€106,999
Дом в Smolkovskiy selsovet, Россия
Дом
Smolkovskiy selsovet, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продаётся одноэтажный дом 80 кв.м. Материал стен - бревно. 3 комнаты. К дому пристроен бреве…
€17,023
Дом в Brilyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Brilyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Ожгихино, Бриляковского с/с, 30м, 2 комнаты, кухня, летняя комната, чулан, 2…
€7,295
Дом в Serkovo, Россия
Дом
Serkovo, Россия
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом в д. Завражное, в шаговой доступности до центра Серково.  Дом 198м, 5 ком…
€36,477
Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом отличного качества на берегу р. Узолы.   Дом 2018года постройки, 166.2м2, 4…
€145,908
Вилла в Богородский район, Россия
Вилла
Богородский район, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Загородный дом- коттедж для круглогодичного проживания.  1 этаж - кухня- гостинная жилая к…
€116,727
Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный добротный дом площадью 173 кв.м. на земельном участке 10 соток.   Дом 20…
€243,181
Дом в Пильна, Россия
Дом
Пильна, Россия
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже дом в посёлке городского типа в Нижегородской области России, - Пильн…
€29,084
Дом в Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия
Дом
Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Сельцо, Николо-Погостинского с/с, в 300м от р. Ильинки и в 500м от р. Узолы.…
€8,268
Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
В продаже новый современный двухэтажный жилой дом 144 м2, на ровном участке 7 соток. Все ком…
€111,863
Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
Дом оштукатуренный. Первый этаж с отделкой. сан. узел действующий. Большой сухой подвал. Сво…
€106,999
Дом в Smolki, Россия
Дом
Smolki, Россия
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продам дом в с. Смольках. 50м, 1 комната 20м, кухня 12м, с/у совместный, установлена душевая…
€21,886
Вилла в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продаю  современный двухэтажный коттедж 2017 года постройки   с приусадебным участком  ЖК Gr…
€51,068
Дом в Elizarovskiy selsovet, Россия
Дом
Elizarovskiy selsovet, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продаю жилой дом и земельный участок в деревне. Очень живописное место. Хорошие соседи.  Н…
€2,918
Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 36 м²
В продаже садовый дом с двумя участками. Подъезд к СНТ по асфальтированной дороге. Сад в чер…
€13,132
Вилла в городской округ Бор, Россия
Вилла
городской округ Бор, Россия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается дом в закрытом благоустроенном элитном поселке, расположенном в сосновом бору, 2…
€145,908
Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продам кирпичный дом в п. им. Тимирязева, недалеко от Горьковского моря. Дом 100м, 4 комнаты…
€111,863
Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Отличное местоположение, рядом ТИЗ Надежда, асфальт до дома. Ухоженная территория, на участк…
€175,090
Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
К Вашему вниманию прямая продажа роскошного двухэтажного жилого дома, площадью 314,8 м2 в Ав…
€238,317
Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продам дом в Городце у военкомата, ул. Кожанова, 45м, 2 комнаты, кухня, 2 печки, вода с кало…
€24,318
Дом в Serkovo, Россия
Дом
Serkovo, Россия
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Завражное, недалеко от цента д. Серково. Дом 72м, 4 комнаты, кухня, с/у, газ…
€53,500
Дом в городской округ Бор, Россия
Дом
городской округ Бор, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Хороший большой   дом СНТ назначения (садоводческое некоммерческое товарищество) в тихом, пр…
€10,700
Дом в Богородск, Россия
Дом
Богородск, Россия
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
- Продаю добротный, крепкий, просторный купеческий дом. Бревенчатый сруб. Фундамент высокий …
€36,963
в Сухобезводное, Россия
Сухобезводное, Россия
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Пpoдается просторный светлый дoм в посёлкe Cухобезводнoе в Hижегоpoдской облaсти. Прекрасно…
€18,968
Вилла в Laptevo, Россия
Вилла
Laptevo, Россия
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продам 3-х.эт качественный и современный дом. 240м, 6 комнат, 2 с/у, двухконтурный газовый к…
€150,772
Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 20 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт кирпичную дачу на Зеленом острове(дачи первые от шлюза), 20м, 2 комнаты, водопр…
€4,864
Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт кирпичную дачу на Зеленом острове (дачи самые первые от шлюза), 45м, 2 комнаты,…
€6,809

Типы недвижимости в Нижегородская область

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Нижегородская область, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти