Купить дом в Москве, Россия

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Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат
1 027 м²
Количество этажей 3
€ 391,143
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат
224 м²
Количество этажей 3
€ 301,739
Код объекта в БД Агентства: 535-825, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат
880 м²
Количество этажей 4
€ 2,381,748
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат
1 090 м²
Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 5 комнат
Красные Горки, Россия
5 Количество комнат
204 м²
Количество этажей 2
€ 290,563
Код объекта в БД Агентства: 236-211, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
Дом 5 комнат
поселение Сосенское, Россия
5 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 340,853
Код объекта в БД Агентства: 728-701, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
Дом 5 комнат
Санино, Россия
5 Количество комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 491,723
Код объекта в БД Агентства: 421-916, Киевское шоссе, 18 км от МКАД, Западная долина к/п (Бол…
Дом 4 комнаты
поселение Первомайское, Россия
4 Количество комнат
175 м²
Количество этажей 2
€ 312,914
Код объекта в БД Агентства: 117-819, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Светлый к/п (Губцево). …
Дом 6 комнат
Клёново, Россия
6 Количество комнат
224 м²
Количество этажей 2
€ 217,923
Код объекта в БД Агентства: 305-901, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Звезда-95 к/п (Кленово)…
Дом 5 комнат
Красные Горки, Россия
5 Количество комнат
197 м²
Количество этажей 2
€ 334,148
Код объекта в БД Агентства: 236-210, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
Дом 8 комнат
поселение Первомайское, Россия
8 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 2
€ 1,955,715
Код объекта в БД Агентства: 228-938, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Графские пруды КП (Камен…
Дом 5 комнат
поселение Сосенское, Россия
5 Количество комнат
183 м²
Количество этажей 2
€ 637,004
Код объекта в БД Агентства: 168-115, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Филатов Луг к/п (Зименки…
Дом
поселение Первомайское, Россия
125 м²
Количество этажей 2
€ 211,217
Код объекта в БД Агентства: 192-204, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Губцево. …
Дом 5 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
5 Количество комнат
263 м²
Количество этажей 2
€ 445,903
Код объекта в БД Агентства: 368-334, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Цветочный к/п. …
Дом 13 комнат
поселение Первомайское, Россия
13 Количество комнат
939 м²
Количество этажей 2
€ 1,341,062
Код объекта в БД Агентства: 560-327, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Изумрудная долина к/п (…
Дом 6 комнат
Krasnaya Pahra, Россия
6 Количество комнат
320 м²
Количество этажей 3
€ 486,135
Код объекта в БД Агентства: 195-123, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Былово. …
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат
128 м²
Количество этажей 3
€ 185,961
Код объекта в БД Агентства: 226-715, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Дом 9 комнат
Laptevo, Россия
9 Количество комнат
650 м²
€ 1,061,674
Код объекта в БД Агентства: 371-816, Калужское шоссе, 10 км от МКАД, Милорадово. …
Дом 8 комнат
Птичное, Россия
8 Количество комнат
632 м²
Количество этажей 3
€ 994,621
Код объекта в БД Агентства: 412-925, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Империал КП (Рогозинино)…
Дом 4 комнаты
Былово, Россия
4 Количество комнат
215 м²
Количество этажей 2
€ 245,861
Код объекта в БД Агентства: 195-322, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Былово. …
Дом 6 комнат
Настасьино, Россия
6 Количество комнат
507 м²
Количество этажей 3
€ 726,409
Код объекта в БД Агентства: 292-303, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Соната-7 к/п (Настасьино…
Дом 4 комнаты
поселение Вороновское, Россия
4 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 9
€ 2,050,329
Редкая продажа, лучшая планировка, высокий этаж, статусный дом! Плотников переулок дом 13 - …
Дом 6 комнат
Подсобного Хозяйства «Воскресенское», Россия
6 Количество комнат
387 м²
Количество этажей 2
€ 782,286
Код объекта в БД Агентства: 166-942, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Президент к/п. …
Дом 6 комнат
поселение Воскресенское, Россия
6 Количество комнат
273 м²
Количество этажей 3
€ 581,127
Код объекта в БД Агентства: 166-940, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Президент к/п. …
Дом 7 комнат
Подсобного Хозяйства «Воскресенское», Россия
7 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 166-941, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Президент к/п. …
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6 Количество комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 173,220
Код объекта в БД Агентства: 192-205, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Губцево. …
Дом 11 комнат
поселение Десёновское, Россия
11 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 424,670
Код объекта в БД Агентства: 134-934, Калужское шоссе, 16 км от МКАД, Искра к/п (Ватутинки). …
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6 Количество комнат
146 м²
Количество этажей 2
€ 268,212
Код объекта в БД Агентства: 192-206, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Губцево. …
Дом 5 комнат
поселение Щаповское, Россия
5 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 2
€ 221,275
Код объекта в БД Агентства: 518-918, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Александровы пруды КП. …
Дом 5 комнат
Фоминское, Россия
5 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 726,409
Код объекта в БД Агентства: 316-954, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-1 к/п (Фоминск…
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