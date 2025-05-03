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Таунхаусы в Москве, Россия

район Коммунарка
4
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8 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Таунхаус 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 586-217, Калужское шоссе, 32 км от МКАД, Марсель к/п (Никольское…
$360,655
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Таунхаус 4 комнаты в Центральный федеральный округ, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 586-915, Калужское шоссе, 32 км от МКАД, Марсель к/п (Никольское…
$350,941
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Таунхаус 5 комнат в район Коммунарка, Россия
Таунхаус 5 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 5
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-715, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
$223,436
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Таунхаус 5 комнат в район Троицк, Россия
Таунхаус 5 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 373-412, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Заречье КП (Троицк). …
$327,869
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Таунхаус 5 комнат в район Коммунарка, Россия
Таунхаус 5 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 5
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-711, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
$235,651
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Таунхаус 8 комнат в Пучково, Россия
Таунхаус 8 комнат
Пучково, Россия
Число комнат 8
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 327-946, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Рависсант КП (Пучково).…
$425,015
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Таунхаус 5 комнат в Sosenki, Россия
Таунхаус 5 комнат
Sosenki, Россия
Число комнат 5
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 108-253, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Дубровка ЖК (Сосенки). …
$1,03 млн
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Таунхаус 6 комнат в район Коммунарка, Россия
Таунхаус 6 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 6
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-716, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
$239,223
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