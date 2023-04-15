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Купить дом в Sao Goncalo de Lagos, Португалия

Lagos
4
27 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Lagos, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, расположенный в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порто-Мош, в Ла…
Таунхаус 4 спальнив Лагос, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Лагос, Португалия
4 ванных комнат 145 м²
€ 610,000
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
Дом 2 спальнив Lagos, Португалия
Дом 2 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат
€ 437,000
Если вы читаете этот текст, это означает, что вы думали о жизни в центре прекрасного города …
Дом 4 спальнив Лагос, Португалия
Дом 4 спальни
Лагос, Португалия
3 ванных комнат
€ 535,000
Таунхаус, расположенный недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас буд…
Дом 4 спальнив Лагос, Португалия
Дом 4 спальни
Лагос, Португалия
3 ванных комнат
€ 525,000
Таунхаус, расположенный недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас буд…
Вилла 5 спаленв Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
4 ванных комнат 220 м²
€ 895,000
Вилла расположена недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас будет воз…
Вилла 4 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
5 ванных комнат 260 м²
€ 1,250,000
Вилла расположена в тихом жилом районе Лагоса, в нескольких минутах ходьбы от центра города …
Вилла 4 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
5 ванных комнат 208 м²
€ 1,299,000
Вилла в современном стиле, расположенная в районе Амейейра, в Лагуше, в непосредственной бли…
Вилла 3 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
396 м²
€ 1,350,000
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себ…
Вилла 4 спальнив Lagos, Португалия
Вилла 4 спальни
Lagos, Португалия
4 ванных комнат 404 м²
€ 1,300,000
Дом в историческом центре Лагоса Вы когда-нибудь задумывались о покупке недвижимости 1899 г…
Вилла 3 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
7 ванных комнат 221 м²
€ 3,100,000
Вилла в современном стиле с уникальными особенностями и эксклюзивным расположением, идеально…
Вилла 3 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
7 ванных комнат 234 м²
€ 1,490,000
3 + 1 спальня, строящаяся вилла в современном стиле, расположенная в приятной урбанизации в …
Вилла 3 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
5 ванных комнат 174 м²
€ 2,500,000
Эта вилла имеет площадь около 700 м2 и вставлена в участок площадью 1,541 м2. Особое внимани…
Вилла 5 спаленв Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
7 ванных комнат 365 м²
€ 1,850,000
В нескольких метрах от Boavista Golf и города, в одной из самых желанных урбанизаций Лагоса …
Вилла 5 спаленв Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
4 ванных комнат 200 м²
€ 795,000
Вилла расположена недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас будет воз…
Вилла 4 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
3 ванных комнат 180 м²
€ 645,000
Вилла расположена недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас будет воз…
Вилла 3 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
4 ванных комнат 234 м²
€ 1,995,000
Вилла с 3 + 1 спальней и бассейном, в стадии строительства, всего в нескольких минутах от Ла…
Вилла 3 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 26 483 м²
€ 1,485,000
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 180 м²
€ 1,094,500
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 23 704 м²
€ 1,210,000
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 2 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 2 комнаты
Lagos, Португалия
2 Количество комнат 3 ванных комнат 21 445 м²
€ 940,500
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 спальнив Lagos, Португалия
Вилла 3 спальни
Lagos, Португалия
4 ванных комнат 223 м²
€ 2,900,000
Стильный, современный отель расположен в районе Порту-де-Мош в Лагосе, всего в нескольких ми…
Вилла 8 спаленв Лагос, Португалия
Вилла 8 спален
Лагос, Португалия
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,000,000
Вилла 4 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
4 ванных комнат 484 м²
€ 3,400,000
Расположенная на возвышенности на территории курорта, эта потрясающая роскошная вилла с басс…
Дом 4 спальнив Лагос, Португалия
Дом 4 спальни
Лагос, Португалия
3 ванных комнат
€ 545,000
Таунхаус, расположенный недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас буд…
Вилла 4 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
400 м²
€ 1,531,000
Редкая возможность иметь одноэтажную современную виллу, спроектированную одним из самых изве…
Вилла 3 комнатыв Лагос, Португалия
Вилла 3 комнаты
Лагос, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 311 м²
€ 450,000
***Recently reduced from 550,000*** A well designed and maintained villa found within a q…

Параметры недвижимости в Sao Goncalo de Lagos, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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