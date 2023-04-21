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Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
286 м²
€ 675,000
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтир…
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
172 м²
€ 425,000
просторная квартира 3 спальни в недавно построенном закрытом комплексе, состоящем …
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
245 м²
€ 700,000
Фантастическая квартира, только что построенная, с большими внутренними площадями, в з…
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
156 м²
€ 500,000
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
107 м²
€ 500,000
Просторная квартира 107 м2 с 2 спальнями и балконом 6 м2 в новом здании Building 'M…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
128 м²
€ 350,000
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
128 м²
€ 350,000
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
202 м²
€ 635,000
Отличная квартира типологии T3 в самом центре города Фуншал.Расположение - в зда…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
87 м²
€ 400,000
Квартира типологии Т2 на 5 этаже.Здание UPTOWN 117 - это здание с современной арх…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
118 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
Вилла 3 спальни
Calheta, Португалия
294 м²
€ 750,000
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
210 м²
€ 1,300,000
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого гор…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
191 м²
€ 1,100,000
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого гор…
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
177 м²
2 Этаж
€ 640,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира с 3 …
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
142 м²
5 Этаж
€ 560,000
Этот объект подходит под программу Золотая Виза 350 000 € Квартира с 2 спальнями в…
Квартира 1 спальня
Madeira, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
5 Этаж
€ 317,500
Этот объект подходит под программу Золотая Виза 350 000 € Квартира с 1 спальней в це…
Вилла 3 спальни
Nuns Valley, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
271 м²
Количество этажей 2
€ 500,000
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
271 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
Вилла 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
225 м²
Количество этажей 2
€ 700,000
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
7/2 Этаж
€ 475,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
107 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни площадью 107 м2, с большим балконом и уникальным видом на океан, с …
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
107 м²
€ 500,000
Проект «Edificio Major» расположен в историческом районе города Фуншал.Здание с …
Дуплекс 4 спальни
Madeira, Португалия
216 м²
€ 550,000
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments …
Квартира 1 спальня
Madeira, Португалия
71 м²
€ 225,000
Недвижимость расположена в непосредственной близости от центра Фуншала, это не только п…
Квартира 4 спальни
Madeira, Португалия
256 м²
€ 650,000
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
256 м²
1 Этаж
€ 670,000
Квартира с 2 спальнями, абсолютно новая, расположена в потрясающем комплексе в Сан Мартинью,…
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
274 м²
1 Этаж
€ 775,000
Квартира с 3 спальнями, абсолютно новая, расположенная в потрясающем комплексе в Сан Мартинь…
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 330,000
Квартира с 2 спальнями, в комплексе, который расположен в лучшем районе города Фуншал, рядом…
Квартира 1 спальня
Madeira, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
4/4 Этаж
€ 315,000
Апартаменты с 1 спальней, расположены в районе, отведенном под городскую реабилитацию, недал…
Квартира 1 спальня
Madeira, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
3/4 Этаж
€ 192,000
Эта современная квартира с 1 спальней предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жиз…
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Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия
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