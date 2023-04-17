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Лагос
Квартиры
Квартиры в Лагосе, Португалия
Sao Goncalo de Lagos
55
Lagos
17
Bensafrim e Barao de Sao Joao
1
Квартира
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58 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
80 м²
€ 370,000
Вы когда-нибудь думали о жизни в частном кондоминиуме, где безопасность и непринужденная атм…
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3/3 Этаж
€ 190,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
3 ванных комнат
144 м²
€ 595,000
Квартира с 2 спальнями, вставленная в комплекс в центре Марины, недалеко от входа в Лагос. …
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
148 м²
€ 1,600,000
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
75 м²
€ 690,000
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
72 м²
€ 600,000
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
83 м²
€ 600,000
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
Квартира 2 спальни
Luz, Португалия
2 ванных комнат
€ 260,000
Квартира проходит ремонтные работы, вставлена в частный кондоминиум с бассейном в нескольких…
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
117 м²
€ 595,000
Расположенный недалеко от одного из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лаг…
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
117 м²
€ 650,000
Расположенный недалеко от одного из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лаг…
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
117 м²
€ 675,000
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
84 м²
€ 485,000
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
63 м²
€ 435,000
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
63 м²
€ 450,000
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат
63 м²
€ 402,500
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
159 м²
3/5 Этаж
€ 1,050,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат
150 м²
€ 840,000
Роскошная 3-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат
150 м²
€ 830,000
Роскошная 3-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат
126 м²
€ 780,000
Роскошная 2-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат
134 м²
€ 860,000
Роскошная 2-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат
160 м²
€ 1,020,000
Роскошная двухуровневая квартира T2 в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от о…
Квартира 1 спальня
Lagos, Португалия
€ 280,000
Новый проект Lagos Beach & Sports Resort с возможностью для инвестиции в Португалии…
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 390,000
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 585,000
Квартира 2 спальни
Bensafrim, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 670,000
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 720,000
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 595,000
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
€ 565,000
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 390,000
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
€ 565,000
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Параметры недвижимости в Лагос, Португалия
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