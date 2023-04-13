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Купить недвижимость в Алгарве, Португалия

Quarteira
114
Лагос
78
Sao Goncalo de Lagos
74
Olhao
43
Portimao
41
Албуфейра
36
Лагоа и Карвоейру
35
Albufeira e Olhos de Agua
31
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550 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат 250 м²
€ 1,300,000
Вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе в нескольких минутах ходьбы от центра Карв…
Вилла 4 спальнив Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
5 ванных комнат 489 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Эта вилла отличного строительства и больших размеров расположена в нескольких минутах от Лул…
Квартира 3 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 157 м²
€ 450,000
Квартира с 3 спальнями, вставлена в частный кондоминиум в спокойной зоне. В отеле есть прих…
Вилла 2 спальнив Querenca, Португалия
Вилла 2 спальни
Querenca, Португалия
1 ванных комнат 72 м² Количество этажей 2
€ 340,000
Вы ищете традиционный и стильный отель, недалеко от Салира в типичной деревне Алгарве? Вам н…
Квартира 1 спальняв Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1 ванных комнат 80 м²
€ 370,000
Вы когда-нибудь думали о жизни в частном кондоминиуме, где безопасность и непринужденная атм…
Дом 5 спаленв Almancil, Португалия
Дом 5 спален
Almancil, Португалия
7 ванных комнат 527 м²
€ 2,500,000
Впечатляющая вилла с пятью спальнями и ванной комнатой, где роскошный стиль сочетается с эле…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Дом 3 спальнив Лагоа, Португалия
Дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
2 ванных комнат 220 м²
€ 595,000
Отель был полностью отремонтирован, сохранив свое очарование и оригинальные черты. На первом…
Дом 3 спальнив Фару, Португалия
Дом 3 спальни
Фару, Португалия
1 ванных комнат
€ 400,000
This investment is setup as a renovation/rebuild project. The current property is a terraced…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 305 м² Количество этажей 3
€ 700,000
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 102 м²
€ 485,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 101 м²
€ 465,000
Большая и современная квартира с 2 просторными спальнями, одна ванная, расположенная в благо…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат 113 м²
€ 449,000
Квартира T2 в Виламоуре расположена в тихом и престижном районе, недалеко от всех полей для …
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 96 м²
€ 495,000
Великолепная двухуровневая квартира с 2 спальнями и 1 спальней, расположенная в Виламоуре. …
Вилла 5 спаленв Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 655 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
Вилла 6 спаленв Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат 267 м²
€ 597,500
Дом, состоящий из двух этажей и мансарды с независимыми входами. Первый этаж состоит из тр…
Вилла 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 182 м²
€ 1,200,000
Красивая вилла, расположенная в Карвуэйру, в нескольких минутах ходьбы от центра города. Э…
Вилла 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат 232 м²
€ 3,300,000
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
Квартира 2 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат 95 м²
€ 750,000
Роскошная квартира с 2 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
Вилла 2 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат 107 м²
€ 680,000
Роскошная Плоский двумя спальнями, в эксклюзивном 52-квартирном морском курорте, расположенн…
Квартира 1 спальняв Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
1 ванных комнат 87 м²
€ 545,000
Роскошная квартира с 1 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м² 2/8 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 1,795,000
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
Вилла 4 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 5,000
Двухквартирная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами для долгосрочной аренды, расположен…
Квартира 3 спальнив Фару, Португалия
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
140 м²
€ 260,000
3-комнатная квартира в центре города Фаро Расположен в центре Фаро, со всеми удобствами в не…
Вилла 4 спальнив Montenegro, Португалия
Вилла 4 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат 349 м²
€ 1,990,000
Дом 4 номера современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза является од…
Вилла 3 спальнив Montenegro, Португалия
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат 201 м²
€ 1,190,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Вилла 3 спальнив Montenegro, Португалия
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат 380 м²
€ 1,590,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Вилла 3 спальнив Montenegro, Португалия
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат 380 м²
€ 1,750,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Таунхаус 2 спальнив Lagos, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, расположенный в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порто-Мош, в Ла…

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Алгарве принадлежит к тем курортным регионам Португалии, которые необычайно популярны у иностранцев — англичан, голландцев и немцев. Своей популярностью расположенный на юге Алгарве обязан прежде всего отличному климату, обилию пляжей и превосходно развитой инфраструктуре, благодаря чему многие иностранцы проживают здесь постоянно.

Сколько в среднем стоит недвижимость в Алгарве?

Тем, кто планирует обзавестись недвижимостью в г. Фаро — столице этого региона — необходимо иметь как минимум 175 тыс. евро: столько стоит самая недорогая студия площадью 65 кв.м. Более просторная 2-комнатная квартира обойдется в 255-350 тыс., а за 3-комнатную просят от 400 до 800 тыс. евро. Небольшие дома в Алгарве можно купить за 320-450 тыс. евро. К числу другой недвижимости, которую приобретают здесь, относятся:

  • апартаменты (в среднем они стоят 300-400 тыс.);
  • виллы (от 0,5 до 3,5 млн евро);
  • таунхаусы (500-600 тыс. евро).

Дает ли покупка недвижимости в Алгарве право на получение ВНЖ?

В Португалии иностранцы, купившие дома в Алгарве или любую иную недвижимость, обретают право на ВНЖ. Необходимо соблюсти одно условие: стоимость недвижимости должна быть не меньше 500 тыс. евро. Если вы приобретете любой вид недвижимости на эту сумму и выше, то всего через 2 месяца получите ВНЖ, а в перспективе — и гражданство.

Насколько выгодно покупать недвижимость в Алгарве под сдачу?

Одним из преимуществ Алгарве как курортной зоны является наличие широких возможностей для разных видов туризма: от пляжного до активного (регион славится полями для гольфа), а это значит, что потребность в аренде жилья здесь высокая круглый год. Любой вид жилой недвижимости легко сдать в аренду, при этом граждане РФ и других стран, подписавших с Португалией договора об избежании двойного налогообложения, платят налоги по льготной ставке. В год владелец недвижимости без особых усилий зарабатывает на аренде от 7 до 10% ее стоимости, и таким образом через 10-15 лет она полностью окупается.

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