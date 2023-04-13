Алгарве принадлежит к тем курортным регионам Португалии, которые необычайно популярны у иностранцев — англичан, голландцев и немцев. Своей популярностью расположенный на юге Алгарве обязан прежде всего отличному климату, обилию пляжей и превосходно развитой инфраструктуре, благодаря чему многие иностранцы проживают здесь постоянно.

Сколько в среднем стоит недвижимость в Алгарве?

Тем, кто планирует обзавестись недвижимостью в г. Фаро — столице этого региона — необходимо иметь как минимум 175 тыс. евро: столько стоит самая недорогая студия площадью 65 кв.м. Более просторная 2-комнатная квартира обойдется в 255-350 тыс., а за 3-комнатную просят от 400 до 800 тыс. евро. Небольшие дома в Алгарве можно купить за 320-450 тыс. евро. К числу другой недвижимости, которую приобретают здесь, относятся:

апартаменты (в среднем они стоят 300-400 тыс.);

виллы (от 0,5 до 3,5 млн евро);

таунхаусы (500-600 тыс. евро).

Дает ли покупка недвижимости в Алгарве право на получение ВНЖ?

В Португалии иностранцы, купившие дома в Алгарве или любую иную недвижимость, обретают право на ВНЖ. Необходимо соблюсти одно условие: стоимость недвижимости должна быть не меньше 500 тыс. евро. Если вы приобретете любой вид недвижимости на эту сумму и выше, то всего через 2 месяца получите ВНЖ, а в перспективе — и гражданство.

Насколько выгодно покупать недвижимость в Алгарве под сдачу?

Одним из преимуществ Алгарве как курортной зоны является наличие широких возможностей для разных видов туризма: от пляжного до активного (регион славится полями для гольфа), а это значит, что потребность в аренде жилья здесь высокая круглый год. Любой вид жилой недвижимости легко сдать в аренду, при этом граждане РФ и других стран, подписавших с Португалией договора об избежании двойного налогообложения, платят налоги по льготной ставке. В год владелец недвижимости без особых усилий зарабатывает на аренде от 7 до 10% ее стоимости, и таким образом через 10-15 лет она полностью окупается.