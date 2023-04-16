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Купить недвижимость в Зомбки, Польша

35 объектов найдено
Квартирав Зомбки, Польша
Квартира
Зомбки, Польша
53 м² 4/5 Этаж
€ 88,152
Продаётся отличная 2-х комнатная квартира 52,8 кв.м пригород Варшавы, г. Ząbki, ул. Powstańc…
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² Количество этажей 5
€ 74,368
Продаётся ухоженная 2-х комнатная квартира 41,49 кв.м в пригороде Варшавы г. Ząbki, ул. Kope…
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 1/4 Этаж
€ 86,772
Продаётся современная 2-х комнатная квартира 36,56 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Świer…
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 1/4 Этаж
€ 100,963
Продаётся после ремонта оригинальная 2-х комнатная квартира 51,3 кв.м пригород Варшавы г. Zą…
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 4
€ 113,476
Продаётся с садом 3-х комнатная квартира 56,62 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powstańc&…
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 3/4 Этаж
€ 111,196
Продаётся 3-х комнатная квартира 56,6 кв.м пригород Варшавы, г. Ząbki, ул. Powstańców…
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 130,827
Продаётся с гаражом и двумя балконами 3-х комнатная квартира 68,88 кв.м пригород Варшавы г. …
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/4 Этаж
€ 79,439
Продаётся уютная 2-х комнатная квартира 45 кв.м в пригороде Варшавы г. Ząbki, ул. Podleśna …
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 4
€ 114,732
Продаётся с садом 3-х комнатная квартира 56,62 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powstańc&…
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 3/3 Этаж
€ 180,677
Продаётся 2-х этажная квартира 120 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Władysława Reymonta …
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² Количество этажей 3
€ 96,940
Продаётся меблированная 2-х комнатная квартира 47,2 кв.м пригород Варшавы, г.Ząbki, ул. Szwo…
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/4 Этаж
€ 92,556
Продается двухкомнатная квартира с садом на первом этаже четырехэтажного дома 2009 года пост…
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 4
€ 118,489
Продаётся 3-х комнатная квартира 56,62 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powstańców…
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/4 Этаж
€ 158,092
Продаётся качественная 2-х комнатная квартира 60,09 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Miła…
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/6 Этаж
€ 116,567
Продаётся 3-х комнатная квартира 59,5 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powstańców …
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 4/4 Этаж
€ 99,917
Продаётся солнечная 3-х комнатная квартира 44,28 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Anderse…
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/6 Этаж
€ 116,974
Продаётся 3-х комнатная квартира 59,5 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powstańców …
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1/4 Этаж
€ 93,581
Продаётся практичная 2-х комнатная квартира 49,02 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powsta…
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² Количество этажей 8
€ 103,157
Продаётся с садом 2-х комнатная квартира 47 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Calineczki …
Квартира 3 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 3 спальни
Зомбки, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 3/4 Этаж
€ 158,092
Продаётся двухуровневая 4-х комнатная квартира 166 кв.м пригород Варшавы, г. Ząbki, ул. Pows…
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/4 Этаж
€ 137,752
Продается большая трехкомнатная квартира площадью 82 м2 с отдельной кухней и балконом в…
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1/4 Этаж
€ 123,125
Продаётся 3-х комнатная квартира 63,25 кв.м пригород Варшавы , г. Ząbki, ул.Szwoleżeró…
Особняк 3 спальнив Зомбки, Польша
Особняк 3 спальни
Зомбки, Польша
10 Количество комнат 1 ванных комнат 356 м² Количество этажей 2
€ 561,350
Продаётся для инвестиций дом (особняк) 356,4 кв.м 10 комнат пригород Варшавы г. Ząbki ул. Po…
Квартира 2 спальнив Зомбки, Польша
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/4 Этаж
€ 134,050
Трехкомнатная, уютная квартира для семьи. Расположен в Зомбках, в одном из городов недалеко …
Дом 7 комнатв Зомбки, Польша
Дом 7 комнат
Зомбки, Польша
7 Количество комнат 211 м²
€ 241,477
Дом 6 комнатв Зомбки, Польша
Дом 6 комнат
Зомбки, Польша
6 Количество комнат 253 м²
€ 271,662
Квартира 3 комнатыв Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 120 м² 3 Этаж
€ 171,046
Квартира 3 комнатыв Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
3 Количество комнат 75 м² 3 Этаж
€ 140,660
Квартира 4 комнатыв Зомбки, Польша
Квартира 4 комнаты
Зомбки, Польша
4 Количество комнат 70 м² 3 Этаж
€ 140,150
Дом 10 комнатв Зомбки, Польша
Дом 10 комнат
Зомбки, Польша
10 Количество комнат 356 м²
€ 558,416
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