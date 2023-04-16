Купить недвижимость в Зомбки, Польша

Квартира 2 спальни Зомбки, Польша 3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/4 Этаж

€ 134,050

Трехкомнатная, уютная квартира для семьи. Расположен в Зомбках, в одном из городов недалеко …