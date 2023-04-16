Купить недвижимость в Зомбки, Польша

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Зомбки
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35 объектов найдено
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Квартира
Зомбки, Польша
53 м²
4/5 Этаж
€ 88,152
Продаётся отличная 2-х комнатная квартира 52,8 кв.м пригород Варшавы, г. Ząbki, ул. Powstańc…
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
Количество этажей 5
€ 74,368
Продаётся ухоженная 2-х комнатная квартира 41,49 кв.м в пригороде Варшавы г. Ząbki, ул. Kope…
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
1/4 Этаж
€ 86,772
Продаётся современная 2-х комнатная квартира 36,56 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Świer…
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
1/4 Этаж
€ 100,963
Продаётся после ремонта оригинальная 2-х комнатная квартира 51,3 кв.м пригород Варшавы г. Zą…
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
Количество этажей 4
€ 113,476
Продаётся с садом 3-х комнатная квартира 56,62 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powstańc&…
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
3/4 Этаж
€ 111,196
Продаётся 3-х комнатная квартира 56,6 кв.м пригород Варшавы, г. Ząbki, ул. Powstańców…
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 130,827
Продаётся с гаражом и двумя балконами 3-х комнатная квартира 68,88 кв.м пригород Варшавы г. …
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/4 Этаж
€ 79,439
Продаётся уютная 2-х комнатная квартира 45 кв.м в пригороде Варшавы г. Ząbki, ул. Podleśna …
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
Количество этажей 4
€ 114,732
Продаётся с садом 3-х комнатная квартира 56,62 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powstańc&…
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
3/3 Этаж
€ 180,677
Продаётся 2-х этажная квартира 120 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Władysława Reymonta …
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
Количество этажей 3
€ 96,940
Продаётся меблированная 2-х комнатная квартира 47,2 кв.м пригород Варшавы, г.Ząbki, ул. Szwo…
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
1/4 Этаж
€ 92,556
Продается двухкомнатная квартира с садом на первом этаже четырехэтажного дома 2009 года пост…
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
Количество этажей 4
€ 118,489
Продаётся 3-х комнатная квартира 56,62 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powstańców…
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
4/4 Этаж
€ 158,092
Продаётся качественная 2-х комнатная квартира 60,09 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Miła…
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1/6 Этаж
€ 116,567
Продаётся 3-х комнатная квартира 59,5 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powstańców …
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
4/4 Этаж
€ 99,917
Продаётся солнечная 3-х комнатная квартира 44,28 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Anderse…
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1/6 Этаж
€ 116,974
Продаётся 3-х комнатная квартира 59,5 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powstańców …
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1/4 Этаж
€ 93,581
Продаётся практичная 2-х комнатная квартира 49,02 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Powsta…
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
Количество этажей 8
€ 103,157
Продаётся с садом 2-х комнатная квартира 47 кв.м пригород Варшавы г. Ząbki, ул. Calineczki …
Квартира 3 спальни
Зомбки, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
3/4 Этаж
€ 158,092
Продаётся двухуровневая 4-х комнатная квартира 166 кв.м пригород Варшавы, г. Ząbki, ул. Pows…
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
1/4 Этаж
€ 137,752
Продается большая трехкомнатная квартира площадью 82 м2 с отдельной кухней и балконом в…
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
1/4 Этаж
€ 123,125
Продаётся 3-х комнатная квартира 63,25 кв.м пригород Варшавы , г. Ząbki, ул.Szwoleżeró…
Особняк 3 спальни
Зомбки, Польша
10 Количество комнат
1 ванных комнат
356 м²
Количество этажей 2
€ 561,350
Продаётся для инвестиций дом (особняк) 356,4 кв.м 10 комнат пригород Варшавы г. Ząbki ул. Po…
Квартира 2 спальни
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
2/4 Этаж
€ 134,050
Трехкомнатная, уютная квартира для семьи. Расположен в Зомбках, в одном из городов недалеко …
Дом 7 комнат
Зомбки, Польша
7 Количество комнат
211 м²
€ 241,477
Дом 6 комнат
Зомбки, Польша
6 Количество комнат
253 м²
€ 271,662
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
120 м²
3 Этаж
€ 171,046
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
3 Количество комнат
75 м²
3 Этаж
€ 140,660
Квартира 4 комнаты
Зомбки, Польша
4 Количество комнат
70 м²
3 Этаж
€ 140,150
Дом 10 комнат
Зомбки, Польша
10 Количество комнат
356 м²
€ 558,416
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