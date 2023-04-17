Купить дом в gmina Grodzisk Mazowiecki, Польша

Дом 3 спальни Kludzienko, Польша 4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2

€ 120,024

Жилой комплекс на улице ul. Cukierkowej w Chrzanów Mały, всего в 1,5 км от A2 и…