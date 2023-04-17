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Купить дом в gmina Grodzisk Mazowiecki, Польша

Гродзиск-Мазовецкий
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4 объекта найдено
Дом 3 спальнив Kludzienko, Польша
Дом 3 спальни
Kludzienko, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2
€ 120,024
Жилой комплекс на улице ul. Cukierkowej w Chrzanów Mały, всего  в 1,5 км от A2 и…
Дуплекс 4 спальнив Гродзиск-Мазовецкий, Польша
Дуплекс 4 спальни
Гродзиск-Мазовецкий, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 155,110
Мы говорим по-английски // Не потрібний дозвіл МСВ Полі // Размовляємо Українсьськёю мовой /…
Дом 5 комнатв Ksiazenice, Польша
Дом 5 комнат
Ksiazenice, Польша
5 Количество комнат 173 м²
€ 335,597
Дом 5 комнатв Ksiazenice, Польша
Дом 5 комнат
Ksiazenice, Польша
5 Количество комнат 377 м²
€ 732,211

Параметры недвижимости в gmina Grodzisk Mazowiecki, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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