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Купить дом в Вильнюсский уезд, Литва

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446 объектов найдено
Домв Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
142 м² Количество этажей 1
€ 324,500
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
193 м² Количество этажей 2
€ 249,900
Домв Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 349,900
ПЕРЕД ЛЕСОМ, НЕРИИ СТРАНЫ, НЕПРАВИЛЬНО-СРОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 169,56 КВ.М ДОМ С РАЗДЕЛОМ 6,…
Домв Joteliunai, Литва
Дом
Joteliunai, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 24,900
ЧАСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕВОЗКИ ВОЕННОГО ДОМА С РЕЗЮМЕ ДОМА 22.57 ОВЕН В НЕК…
Домв Skauduliskes, Литва
Дом
Skauduliskes, Литва
53 м² Количество этажей 2
€ 19,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ВСЕ СТРАНА, ЕСПЧ ПРОДАЕТСЯ 2 ВЫСОКИХ, 53,20 кВ. М. Дом Каркасиса Содо с волей…
Домв Kryzkelis, Литва
Дом
Kryzkelis, Литва
55 м² Количество этажей 1
€ 70,000
Потрясающие объятия природы, у зрелого соснового леса, продаются 20 акров усадьбы. Место тих…
Домв Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
244 м² Количество этажей 2
€ 324,900
ЭРДВУС, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАГРУЗНЫЙ ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С ЦЕЛЕМ И ЗАНЯТОСТЬ Я СОХРАНИМ…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
169 м² Количество этажей 2
€ 319,000
В ПАФИКЕ, ПОЛНАЯ СТРАНА, VOS 20 МИН. IKI CENTRO CENTRO, ZIGMANT SIERAKAUSK G., ВЫПУЩЕННЫЙ ДЛ…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
87 м² Количество этажей 1
€ 69,000
В РАМКАХ И РАМИО, ДОМ САМОЙ С 6.04 ARS SKLYPU - ЖИЛЬЯ В РАДЖОНЕ, ТЕЛО VS., В РОМЧЕ 4-Й ПОРОШ…
Домв Dimsa, Литва
Дом
Dimsa, Литва
125 м² Количество этажей 1
€ 58,000
Пакет старый, Димша к. продается вживую. дом Цена 58 000 € Общая информация: Уже есть фундам…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
54 м² Количество этажей 1
€ 80,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ В ЛЕПЕНДЕ ! ________________________________________________________…
Домв Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
115 м² Количество этажей 1
€ 159,000
ИСКУССТВА В BESIVYSTANDS В LIVACIETING A + КЛАСС ОДИН ВЫСОКИЙ В ДОМЕ, ВИЛЬОН РАЙ. Уютный и …
Домв Barkiskes, Литва
Дом
Barkiskes, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 89,000
РЕЗЮМЕ 1 ДОМ ДОМА В ПРОДАЖЕ . Садовый дом с фермерским домом еще не закончен для продажи, …
Домв Skrupiske, Литва
Дом
Skrupiske, Литва
337 м² Количество этажей 1
€ 59,500
Коммерческий участок на продажу с кейтерингом в Милкини, ул. Хорошие инвестиции - помещения …
Домв uta, Литва
Дом
uta, Литва
250 м² Количество этажей 2
€ 187,000
Может быть, вы мечтаете со своей семьей жить в просторном доме, настоящем оазисе мира и быть…
Домв Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
198 м² Количество этажей 2
€ 320,000
КЛАССИРОВАННЫЙ В ЭПДАТЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДОМЕ ДВУХ ВЫСОКИХ В РАНДЕ, ВИЛЬОН С РАЗДЕЛОМ 8.6 ARS,…
Домв Vosyliukai, Литва
Дом
Vosyliukai, Литва
93 м² Количество этажей 2
€ 80,000
RACIND HOUSE на продажу с 12 ARS SECTION R., VOSYLUMAN K. Деревня Восылик – в муниципалитете…
Домв Dusinenai, Литва
Дом
Dusinenai, Литва
55 м² Количество этажей 1
€ 129,000
ПРОДАНО ДОМА СОДО ДОМА В ПРОДАЖЕ *8 ЗОНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ *АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
184 м² Количество этажей 1
€ 550,000
ДЕНЬ ДЕЛОВОГО ОБУДА, во время которого вы можете посетить дом, осмотреть его, оценить себя, …
Домв Svedai, Литва
Дом
Svedai, Литва
104 м² Количество этажей 1
€ 230,000
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ДОМЕ ЖИЗНИ, ПОТОЛКИ, ОСТРОВОК И РАСИОНАЛОВ, ОБЪЯСНЕННЫХ 4 НОМЕРА, A + …
Домв Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
174 м² Количество этажей 2
€ 349,900
ОБОРУДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОТРЕБЛЕНИЯ, ЭРДВУС И СВЕТНОЙ ДОМ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТ…
Домв Giruliai, Литва
Дом
Giruliai, Литва
114 м² Количество этажей 2
€ 399,900
В ОДНОЙ ЖИЗНИ, ПРЕМИНАЛЬНОЙ НЕРИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРКЕ, ПРОБАНГУАГ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 114.21 КВ.М…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
278 м² Количество этажей 2
€ 79,000
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ ДОМ ВАША СЕМЬЯ? ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС! Кирпич 278 кв.м продается в…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
131 м² Количество этажей 2
€ 199,500
ВЫСОКИЙ ДОМ 2 ДОМА В ОТНОШЕНИИ, ТРЕНИНГ РЕЙ! ______________________________________________…
Домв Rokantiskes, Литва
Дом
Rokantiskes, Литва
116 м² Количество этажей 2
€ 275,999
Качественный и стильно меблированный, эксклюзивный коттедж на продажу в Павлии! Вы мечтаете …
Домв Tusciauliai, Литва
Дом
Tusciauliai, Литва
210 м² Количество этажей 2
€ 399,000
ВЫ БУДЕТЕ ДОМОЙ В ИСКЛЮЧЕНИИ МЕСТА! . Это дом, окруженный окрестностями природы. Каждый день…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
149 м² Количество этажей 1
€ 264,499
ПОЯСНИТЕЛЬНО ИНДИВИДУАЛЬНО У ЧЕЛОВЕКА ЖИЗНИ ДОМА ИЛИ ОБРАЗЦОВ? У нас есть предложение в ново…
Домв Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
77 м² Количество этажей 2
€ 155,000
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный дом на улице Палукнис, в Высок…
Домв Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
104 м² Количество этажей 2
€ 244,900
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный дом на улице Палукнис, в Высок…
Домв Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
77 м² Количество этажей 2
€ 155,000
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный дом на улице Палукнис, в Высок…

Параметры недвижимости в Вильнюсский уезд, Литва

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