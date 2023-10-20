ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Каунасский уезд
Жильё в Каунасский уезд, Литва
Каунас
368
Йонава
23
Пренай
23
Birstonas
12
Karmelava
7
Zapyskis
6
Дотнува
5
Pakuonis
3
Кулаутува
3
Рукла
3
Показать больше
Показать меньше
Очистить
720 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
252 м²
2
€309,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
188 м²
2
€144,000
Рекомендовать
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
128 м²
2
€239,900
Рекомендовать
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
213 м²
2
€156,000
Рекомендовать
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
101 м²
2
Новый, полностью и современно меблированный коттедж 101kv.m. сразу за Саргенами, Shock k. с …
€195,000
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Rinkunai, Литва
97 м²
1
ЖИЛОЙ ДОМ СО СКЛИПОМ 16.31 утра. МАЛЕНЬКИЙ РАДЖ. В КАЖДОМ ВИТАУТО Г. 26 в самом центре город…
€21,000
Рекомендовать
Дом
Каунас, Литва
80 м²
1
Новый, полностью и разумно меблированный A+ класс отдельно стоящий дом в Силайнийских пожилы…
€199,000
Рекомендовать
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
147 м²
2
ЖИЛОЙ ДОМ В ОТНОШЕНИЯХ, ВОС В 12 МИНУТАХ ОТ CENTRO ASFALED ROAD! ___ ___ ___ _______________…
€256,999
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
97 м²
2
Мечтаете жить в собственном доме, где вы сможете воплотить в жизнь все свои мечты? Это предл…
€79,000
Рекомендовать
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
346 м²
2
Эксклюзивный дом в центре города с замечательной панорамой крыш каунасских городских домов, …
€550,000
Рекомендовать
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
212 м²
2
Эксклюзив 212 кв.м. дом с 9,97 участком в Силайнии! Опрятный участок дома, засаженный деревь…
€298,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
90 м²
2
В ИСКЛЮЧЕННОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛЕСОВ В ЛЕСОВОМ МЕСТЕ! SKLYP LIBER С ЛЕСОМ. ПРОДАНО ВСЕМ …
€215,000
Рекомендовать
Дом
Каунас, Литва
79 м²
2
€135,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Rykstyne, Литва
221 м²
2
Продается любимый и контролируемый дом в Кармелаве на земельном участке площадью 221,36 кв.м…
€229,000
Рекомендовать
Дом
Birstonas, Литва
103 м²
1
€274,910
Рекомендовать
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Йонава, Литва
140 м²
1
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
€125,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
172 м²
2
€249,000
Рекомендовать
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
485 м²
2
€165,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
3
66 м²
4/8
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
2
34 м²
3/5
€45,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Каунас, Литва
2
42 м²
1/2
€60,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
51 м²
4/9
€79,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Каунас, Литва
3
65 м²
4/12
€97,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Rinkunai, Литва
3
66 м²
3/4
€99,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Mantviloniai, Литва
2
50 м²
8/9
€57,900
Рекомендовать
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Пренай, Литва
1
32 м²
4/5
€37,500
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
2
49 м²
3/9
€67,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Каунас, Литва
3
65 м²
2/2
€139,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
2
50 м²
3/5
€78,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
3
60 м²
3/3
€135,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
24
Типы недвижимости в Каунасский уезд
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Каунасский уезд, Литва
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL