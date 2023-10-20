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Жильё в Каунасский уезд, Литва

Каунас
368
Йонава
23
Пренай
23
Birstonas
12
Karmelava
7
Zapyskis
6
Дотнува
5
Pakuonis
3
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720 объектов найдено
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
€309,000
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
€144,000
Дом с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
€239,900
Дом с гаражом, с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
€156,000
Дом с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый, полностью и современно меблированный коттедж 101kv.m. сразу за Саргенами, Shock k. с …
€195,000
Дом с Furnace heating в Rinkunai, Литва
Дом с Furnace heating
Rinkunai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ СО СКЛИПОМ 16.31 утра. МАЛЕНЬКИЙ РАДЖ. В КАЖДОМ ВИТАУТО Г. 26 в самом центре город…
€21,000
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Новый, полностью и разумно меблированный A+ класс отдельно стоящий дом в Силайнийских пожилы…
€199,000
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
ЖИЛОЙ ДОМ В ОТНОШЕНИЯХ, ВОС В 12 МИНУТАХ ОТ CENTRO ASFALED ROAD! ___ ___ ___ _______________…
€256,999
Дом с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Мечтаете жить в собственном доме, где вы сможете воплотить в жизнь все свои мечты? Это предл…
€79,000
Дом с гаражом, с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный дом в центре города с замечательной панорамой крыш каунасских городских домов, …
€550,000
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Эксклюзив 212 кв.м. дом с 9,97 участком в Силайнии! Опрятный участок дома, засаженный деревь…
€298,000
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
В ИСКЛЮЧЕННОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛЕСОВ В ЛЕСОВОМ МЕСТЕ! SKLYP LIBER С ЛЕСОМ. ПРОДАНО ВСЕМ …
€215,000
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
€135,000
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Rykstyne, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Rykstyne, Литва
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Продается любимый и контролируемый дом в Кармелаве на земельном участке площадью 221,36 кв.м…
€229,000
Дом в Birstonas, Литва
Дом
Birstonas, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
€274,910
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Йонава, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Йонава, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
€125,000
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
€249,000
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 485 м²
Количество этажей 2
€165,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/8
€165,000
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
€45,000
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
€60,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/9
€79,500
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/12
€97,500
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Rinkunai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Rinkunai, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
€99,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Mantviloniai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Mantviloniai, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 8/9
€57,900
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector в Пренай, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Пренай, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/5
€37,500
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/9
€67,000
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
€139,000
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
€78,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
€135,000

Типы недвижимости в Каунасский уезд

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Параметры недвижимости в Каунасский уезд, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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