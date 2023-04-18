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Купить дом в Сигулдский край, Латвия

1 объект найдено
Домв Krimulda, Латвия
Дом
Krimulda, Латвия
7 000 м² 3/3 Этаж
€ 2,950,000
Комплекс зданий представляет собой один из наиболее ярких примеров эпохи классицизма в Лат…

Параметры недвижимости в Сигулдский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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