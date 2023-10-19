Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Латвия
  4. Сигулда
  5. Дома

Дома в Сигулда, Латвия

1 объект найдено
Дом с балконом, с террасой, для сдачи в аренду в Сигулда, Латвия
Дом с балконом, с террасой, для сдачи в аренду
Сигулда, Латвия
Площадь 7 000 м²
Этаж 3/3
Комплекс зданий представляет собой один из наиболее ярких примеров эпохи классицизма в Лат…
€2,95 млн
Realting.com
Перейти