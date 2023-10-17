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Дома в Лиепая, Латвия

2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Лиепая, Латвия
Дом 7 комнат
Лиепая, Латвия
Комнаты 7
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Сказка зимой и рай летом. Гармония между присутствием города и природой. Место, где можно на…
€260,000
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Лиепая, Латвия
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Лиепая, Латвия
Комнаты 8
Площадь 450 м²
Предлагаем к продаже эксклюзивный современный дом, расположенный в дюнной зоне города Юрмала…
€4,00 млн

Параметры недвижимости в Лиепая, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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