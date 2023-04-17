Купить дом в adazu novads, Латвия

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Дом 2 спальни
Podnieki, Латвия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
1/1 Этаж
€ 394,800
Натуральный бревенчатый дом под Ригой на большом земельном участке с собственным прудом. Соб…
Дом 3 спальни
Nurnieki, Латвия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
225 м²
3/3 Этаж
€ 262,800
Большой семейный дом в тихом районе недалеко от центра Риги. Двухэтажный семейный дом с боль…
Дом 4 спальни
Nurnieki, Латвия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
265 м²
€ 640,000
Домовладение со своим выходом к озеру. Описание: - Домовладение с участком земли на бере…
Дом 8 комнат
Podnieki, Латвия
8 Количество комнат
390 м²
Количество этажей 2
€ 338,000
Прекрасная недвижимость для конфортабельного проживания в тихом месте Алдеры Адажской волост…
Дом 5 комнат
Podnieki, Латвия
5 Количество комнат
265 м²
Количество этажей 2
€ 385,000
Продается дом 265 м2 с четырьмя спальнями, тремя санузлами, сауной и гостиной, совмещенной с…
Дом 5 комнат
adazu novads, Латвия
5 Количество комнат
250 м²
2/2 Этаж
€ 330,000
Продаем половинку дома-двойника в тихом поселке Бривкалны, расположенном на берегу озера в д…
Дом 7 комнат
Адажи, Латвия
7 Количество комнат
290 м²
€ 490,000
Продаётся большой, дом в Адажи, построенный в 2006 году из качественных материалов. Красивое…
Дом
adazu novads, Латвия
300 м²
€ 582,000
Продаётся недвижимость на берегу реки Гауя, рядом с посёлком Ани, Адажская волость. Расстоян…
Дом 7 комнат
Podnieki, Латвия
7 Количество комнат
423 м²
€ 460,000
Элегантный особняк в экологически чистом пригороде Риги, в новом поселке бизнес-класса "Mars…
Параметры недвижимости в adazu novads, Латвия
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