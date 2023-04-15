Купить недвижимость в Верона, Италия

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Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 660,000
В Костермано-суль-Гарда, в эксклюзивном месте с панорамным видом, мы предлагаем к продаже во…
Вилла 10 спален
Bardolino, Италия
16 Количество комнат
5 ванных комнат
451 м²
€ 1,890,000
Бардолино, одиночная вилла, построенная на участке 539 кв.м., окружена садом 317 кв. Отель р…
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 540,000
С видом на озеро в характерном центре Бардолино, мы предлагаем эту квартиру в уникальном мес…
Пентхаус 2 спальни
Caprino Veronese, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 295,000
В историческом центре Каприно-Веронезе, в двух шагах от парка с вековыми кедрами и величеств…
Квартира 5 спален
Верона, Италия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
500 м²
€ 4,500,000
Этот старинный особняк, расположенный в самом историческом центре знаменитого города Вероны,…
Квартира 3 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 350,000
Прибл. В 350 м от озера и красивого старого центра города Гарда, это свойство является часть…
Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 365,000
В контексте всего 4 единиц и частного сада, примерно в 5 минутах ходьбы от центра города Гар…
Вилла 8 спален
Peschiera del Garda, Италия
13 Количество комнат
4 ванных комнат
310 м²
€ 1,100,000
Пескьера-дель-Гарда, Località Bassana, вилла со строительной площадкой на продажу. Земельн…
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 440,000
В местечке Пай, всего в трех километрах от Торри-дель-Бенако, в окружении зелени и абсолютно…
Вилла 17 спален
Верона, Италия
24 Количество комнат
19 ванных комнат
31 000 м²
€ 9,000,000
Приятно представить это превосходство в сельском туризме, расположенном всего в 10 минутах о…
Вилла 7 спален
Torri del Benaco, Италия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
353 м²
€ 1,980,000
В самом престижном районе Торри дель Бенако, в 300 метрах от центра, мы предлагаем отдельно …
Пентхаус 3 спальни
Malcesine, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
€ 920,000
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
Вилла 8 спален
Mozzecane, Италия
35 Количество комнат
12 ванных комнат
3 582 м²
€ 4,500,000
Вилла Vecelli Cavriani Ruffini - венецианская вилла, построенная в первой половине 18 века. …
Вилла 4 спальни
Caprino Veronese, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
520 м²
€ 1,350,000
В спокойном районе, недалеко от озера, всего в 5 км от Гарды, мы предлагаем к продаже этот о…
Вилла 2 спальни
Porto, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 1,150,000
Мы предлагаем к продаже виллу в отличном состоянии, с захватывающим видом и расположенную ме…
Вилла 26 комнат
Cerea, Италия
26 Количество комнат
3 ванных комнат
2 300 м²
€ 4,000,000
Очаровательный комплекс недвижимости, расположенный недалеко от Вероны, включает в себя: Ве…
Вилла 6 спален
Caprino Veronese, Италия
15 Количество комнат
4 ванных комнат
624 м²
€ 1,450,000
Эксклюзивная вилла, построеннаяым стилем, вилла в стиле Libery, построенная с уникальным и …
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
600 м²
€ 1,600,000
В жилом районе городка Гарда, удобно расположенном рядом со всей инфраструктурой, в очень сп…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
65 м²
€ 275,000
GH-SV00083. Отремонтированная квартира с видом на озероВ Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 15…
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 340,000
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
136 м²
€ 400,000
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
Квартира 2 спальни
Magugnano, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 400,000
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 450,000
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат
170 м²
€ 430,000
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 240,000
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат
100 м²
€ 245,000
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
99 м²
€ 325,000
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат
105 м²
€ 600,000
GA-V001452. Эксклюзивная квартира с прекрасным видом на озеро в Дождь Торри-дель-БенакоВ эл…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
145 м²
€ 520,000
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 330,000
GA-V001302. Новая трехкомнатная квартира на первом этаже в цен в Пескьера-дель-ГардаРаспол…
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