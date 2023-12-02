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Жильё в Верона, Италия

Peschiera del Garda
35
113 объектов найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Luxury, exclusivity and sustainability are the characteristics of this prestigious villa fla…
€1,60 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Luxury, exclusivity and sustainability are the characteristics of this prestigious villa fla…
€1,40 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso в Sommavilla, Италия
Вилла 3 спальни с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso
Sommavilla, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
In the quiet atmosphere of the old town of Castello di Brenzone, there is a three-level town…
€520,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
On the hillside above the pretty village of Torri del Benaco, only 5 minutes' walk from the …
€560,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
In the heart of Lazise, a charming village on the shores of Lake Garda, stands the renowned …
€980,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
€985,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
€850,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
€975,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
€856,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Torri del Benaco, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
€1,41 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
€731,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
This upcoming apartment in Bardolino offers a breathtaking lake view and high-class comfort.…
€1,65 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Lazise, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lazise, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Welcome to the lakeside paradise you have always dreamt of! This magnificent lakefront vill…
€2,65 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни в Bardolino, Италия
Квартира 3 спальни
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
This upcoming 103 sqm ground floor apartment in Bardolino with lake view is an oasis of luxu…
€1,80 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Bardolino, Италия
Пентхаус 3 спальни
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
This upcoming 140 sqm lake view penthouse in Bardolino is the ultimate expression of luxury …
€2,30 млн
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Ripostiglio в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Ripostiglio
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
В городке Торри дель Бенако, на холмах, в окружении зелени, мы предлагаем к продаже эту недв…
€590,000
в месяц
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Bardolino, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Bardolino, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
В самом престижном районе городка Лацизе, всего в 600 метрах от центра, мы предлагаем виллу …
€1,15 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente в Malcesine, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Malcesine, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Добро пожаловать посетить Villa Campagnola в городке Мальчезине - очаровательный таунхаус, в…
€950,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Bardolino, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Bardolino, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Утопающая в зелени вилла в нескольких минутах езды от озера Гарда и центра городка Бардолино…
€1,55 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€850,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€500,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€830,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€440,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€490,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в Пескьера-дель-Гарда, всего в нескольких ша…
€450,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€290,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente в Torri del Benaco, Италия
Таунхаус 2 спальни с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico, с Ingresso Indipendente
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
На зеленых холмах городка Торри-дель-Бенако, в местечке Альбизано, мы предлагаем этот восхит…
€625,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Верона, Италия

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