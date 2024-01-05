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Квартиры в Верона, Италия

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62 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Роскошь, эксклюзивность и экологичность являются характеристиками этой престижной виллы на п…
€1,40 млн
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Квартира 2 спальни в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошь, эксклюзивность и экологичность являются характеристиками этой престижной виллы на п…
€1,60 млн
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Квартира 2 спальни в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
На склоне холма над красивой деревней Торри-дель-Бенако, всего в 5 минутах ходьбы от берега …
€560,000
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
В самом сердце Лазизе, очаровательной деревни на берегу озера Гарда, стоит известная "Резиде…
€980,000
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
В самом сердце Лазизе, живописной деревни на берегу озера Гарда, стоит эта престижная 'Resid…
€975,000
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
В самом сердце Лазизе, живописной деревни на берегу озера Гарда, стоит эта престижная 'Resid…
€850,000
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Квартира 2 спальни в Lazise, Италия
Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
В самом сердце Лазизе, живописной деревни на берегу озера Гарда, стоит эта престижная 'Resid…
€985,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с обустройством для инвалидов, с оптоволокном в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с обустройством для инвалидов, с оптоволокном
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Элегантность и изысканность в современном стиле и общий вид на озеро характеризуют эти экскл…
€856,000
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Квартира 3 спальни с верандой, с обустройством для инвалидов, с оптоволокном в Torri del Benaco, Италия
Квартира 3 спальни с верандой, с обустройством для инвалидов, с оптоволокном
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Элегантность и изысканность в современном стиле и общий вид на озеро характеризуют эти экскл…
€1,41 млн
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Квартира 2 спальни с верандой, с обустройством для инвалидов, с оптоволокном в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни с верандой, с обустройством для инвалидов, с оптоволокном
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Элегантность и изысканность в современном стиле и общий вид на озеро характеризуют эти экскл…
€731,000
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Квартира 2 спальни в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Эта предстоящая квартира в Бардолино предлагает захватывающий вид на озеро и комфорт высоког…
€1,65 млн
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Квартира 3 спальни в Bardolino, Италия
Квартира 3 спальни
Bardolino, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Эта предстоящая квартира на первом этаже площадью 103 кв. м в Бардолино с видом на озеро - о…
€1,80 млн
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Пентхаус 3 спальни в Bardolino, Италия
Пентхаус 3 спальни
Bardolino, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
Этот предстоящий пентхаус с видом на озеро площадью 140 кв. м в Бардолино является окончател…
€2,30 млн
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Квартира 3 спальни в Malcesine, Италия
Квартира 3 спальни
Malcesine, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Добро пожаловать посетить Villa Campagnola в городке Мальчезине - очаровательный таунхаус, в…
€950,000
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Квартира 2 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
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Квартира 3 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
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Квартира 1 спальня в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€500,000
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Квартира 2 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
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Квартира 3 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€850,000
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Квартира 2 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€830,000
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Квартира 2 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в Пескьера-дель-Гарда, всего в нескольких ша…
€450,000
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Квартира 2 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€490,000
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Квартира 2 спальни с дорогой в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни с дорогой
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€440,000
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Квартира 1 спальня в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€290,000
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Квартира 2 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
В тихом жилом районе, всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом к…
€312,000
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Квартира 2 спальни в Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В тихом жилом районе всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом ко…
€340,000
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Квартира 2 спальни с оптоволокном в Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни с оптоволокном
Bardolino, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Мы предлагаем в продажу эту квартиру в уникальном положении, расположенную в комплексе всего…
€490,000
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Квартира 2 спальни в Caprino Veronese, Италия
Квартира 2 спальни
Caprino Veronese, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В историческом центре Каприно-Веронезе, в двух шагах от парка с вековыми кедрами и величеств…
€295,000
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Квартира 5 спален с дорогой в Верона, Италия
Квартира 5 спален с дорогой
Верона, Италия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этот старинный особняк, расположенный в самом историческом центре знаменитого города Вероны,…
€4,50 млн
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Квартира 3 спальни в Torri del Benaco, Италия
Квартира 3 спальни
Torri del Benaco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта недвижимость расположена в небольшой резиденции (7 квартир) в престижном месте, примерно…
€338,000
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Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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