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Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
5
3
130 м²
Роскошь, эксклюзивность и экологичность являются характеристиками этой престижной виллы на п…
€1,40 млн
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Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
5
3
150 м²
Роскошь, эксклюзивность и экологичность являются характеристиками этой престижной виллы на п…
€1,60 млн
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Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
4
1
120 м²
На склоне холма над красивой деревней Торри-дель-Бенако, всего в 5 минутах ходьбы от берега …
€560,000
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Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
3
2
140 м²
В самом сердце Лазизе, очаровательной деревни на берегу озера Гарда, стоит известная "Резиде…
€980,000
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Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
3
2
154 м²
В самом сердце Лазизе, живописной деревни на берегу озера Гарда, стоит эта престижная 'Resid…
€975,000
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Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
3
2
136 м²
В самом сердце Лазизе, живописной деревни на берегу озера Гарда, стоит эта престижная 'Resid…
€850,000
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Квартира 2 спальни
Lazise, Италия
3
2
151 м²
В самом сердце Лазизе, живописной деревни на берегу озера Гарда, стоит эта престижная 'Resid…
€985,000
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Квартира 2 спальни с верандой, с обустройством для инвалидов, с оптоволокном
Torri del Benaco, Италия
3
2
123 м²
Элегантность и изысканность в современном стиле и общий вид на озеро характеризуют эти экскл…
€856,000
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Квартира 3 спальни с верандой, с обустройством для инвалидов, с оптоволокном
Torri del Benaco, Италия
4
3
223 м²
Элегантность и изысканность в современном стиле и общий вид на озеро характеризуют эти экскл…
€1,41 млн
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Квартира 2 спальни с верандой, с обустройством для инвалидов, с оптоволокном
Torri del Benaco, Италия
3
2
107 м²
Элегантность и изысканность в современном стиле и общий вид на озеро характеризуют эти экскл…
€731,000
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Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
3
2
190 м²
Эта предстоящая квартира в Бардолино предлагает захватывающий вид на озеро и комфорт высоког…
€1,65 млн
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Квартира 3 спальни
Bardolino, Италия
5
2
116 м²
Эта предстоящая квартира на первом этаже площадью 103 кв. м в Бардолино с видом на озеро - о…
€1,80 млн
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Пентхаус 3 спальни
Bardolino, Италия
5
3
526 м²
Этот предстоящий пентхаус с видом на озеро площадью 140 кв. м в Бардолино является окончател…
€2,30 млн
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Квартира 3 спальни
Malcesine, Италия
5
3
200 м²
Добро пожаловать посетить Villa Campagnola в городке Мальчезине - очаровательный таунхаус, в…
€950,000
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
2
120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
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Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4
2
150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
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Квартира 1 спальня
Peschiera del Garda, Италия
2
1
100 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€500,000
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4
3
185 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€950,000
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Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4
2
150 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€850,000
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
2
120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, всего в неско…
€830,000
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
2
110 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в Пескьера-дель-Гарда, всего в нескольких ша…
€450,000
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
5
3
120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€490,000
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Квартира 2 спальни с дорогой
Peschiera del Garda, Италия
3
2
120 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€440,000
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Квартира 1 спальня
Peschiera del Garda, Италия
2
1
75 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€290,000
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
1
95 м²
В тихом жилом районе, всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом к…
€312,000
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Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3
1
100 м²
В тихом жилом районе всего в 800 м от исторического центра Гарды, в благоустроенном жилом ко…
€340,000
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Квартира 2 спальни с оптоволокном
Bardolino, Италия
3
1
96 м²
Мы предлагаем в продажу эту квартиру в уникальном положении, расположенную в комплексе всего…
€490,000
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Квартира 2 спальни
Caprino Veronese, Италия
4
2
120 м²
В историческом центре Каприно-Веронезе, в двух шагах от парка с вековыми кедрами и величеств…
€295,000
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Квартира 5 спален с дорогой
Верона, Италия
9
4
500 м²
Этот старинный особняк, расположенный в самом историческом центре знаменитого города Вероны,…
€4,50 млн
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Квартира 3 спальни
Torri del Benaco, Италия
4
2
100 м²
Эта недвижимость расположена в небольшой резиденции (7 квартир) в престижном месте, примерно…
€338,000
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