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Купить квартиру в Умбрия, Италия

Терни
93
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93 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат 60 м²
€ 60,000
Чердак на втором этаже без лифта, две спальни, ванная комната, гостиная с кухней, терраса. Б…
Квартира 6 комнатв Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 130 м²
€ 120,000
Квартира на первом этаже без лифта в небольшом кондоминиуме. Две спальни, две ванные комнаты…
Квартира 2 комнатыв Терни, Италия
Квартира 2 комнаты
Терни, Италия
2 Количество комнат 50 м²
Цена по запросу
Комплекс недвижимости, состоящий из 51 квартиры около 50 квадратных метров каждая. Есть такж…
Квартира 10 комнатв Терни, Италия
Квартира 10 комнат
Терни, Италия
10 Количество комнат 180 м²
Цена по запросу
Recently built ground floor apartment with 250 m2 of garden. Three bedrooms two bathrooms li…
Квартира 50 комнатв Терни, Италия
Квартира 50 комнат
Терни, Италия
50 Количество комнат 90 м²
€ 100,000
Second floor apartment of about 90 square meters with covered parking space. Two bedrooms ba…
Квартира 3 комнатыв Терни, Италия
Квартира 3 комнаты
Терни, Италия
3 Количество комнат 65 м²
€ 100,000
Attic on the third floor with no lift. Bedroom, bathroom, living room with kitchenette. Sout…
Квартира 5 комнатв Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
First floor apartment with independent entrance Surface area of 100 sq m General condition o…
Квартира 6 комнатв Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 240,000
Newly built apartments in class A4+ in various types of about 100 square meters. Quality fin…
Квартира 55 комнатв Терни, Италия
Квартира 55 комнат
Терни, Италия
55 Количество комнат 100 м²
€ 125,000
Квартира с гаражом на первом этаже с лифтом две спальни ванная комната гостиная кухня балкон…
Квартира 5 комнатв Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
Недавно построенные квартиры класса А с фотоэлектрической системой. Настраиваемые поверхност…
Квартира 7 комнатв Терни, Италия
Квартира 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат 110 м²
€ 100,000
Квартира на втором этаже без лифта в трехквартирном кондоминиуме. Три спальни ванная комната…
Квартира 2 спальнив Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м²
€ 329,000
В тихом жилом комплексе с бассейном и садом, всего в 2 км от центра городка Гарда и в нескол…
Квартира 3 комнатыв Терни, Италия
Квартира 3 комнаты
Терни, Италия
3 Количество комнат 50 м²
Цена по запросу
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Квартира 6 комнатв Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Квартира 6 комнатв Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 100 м²
Цена по запросу
Строительный участок 600 квадратных метров с прекрасным видом на море Максимальный объем 600…
Квартира 6 комнатв Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 90 м²
Цена по запросу
Квартира с выходом на балкон и гараж с эксклюзивным панорамным расположением и двором. Комна…
Квартира 5 комнатв Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат 85 м²
Цена по запросу
Чердак с качественной отделкой второй этаж с лифтом и наружной лестницей с отдельным входом.…
Квартира 4 комнатыв Терни, Италия
Квартира 4 комнаты
Терни, Италия
4 Количество комнат 65 м²
Цена по запросу
Сельский дом в довольно хорошем состоянии с 1950-х годов, но с улучшением работы, проводимым…
Квартира 60 комнатв Терни, Италия
Квартира 60 комнат
Терни, Италия
60 Количество комнат 2 500 м²
Цена по запросу
Отель 70's в ремонте на 5 уровнях плюс подвал и ресторан на чердаке на 200 мест. Парковка 20…
Квартира 5 комнатв Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат 110 м²
Цена по запросу
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Квартира 6 комнатв Терни, Италия
Квартира 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 90 м²
Цена по запросу
Строительство в двух шагах от центра недавно построенного и индивидуального подхода. Различн…
Квартира 1 спальняв Терни, Италия
Квартира 1 спальня
Терни, Италия
2 Количество комнат 67 м²
€ 275,000
GA-V001411. Новые двухкомнатные апартаменты с террасой в Пескьера-дель-ГардаПредлагаем к п…
Квартира 2 спальнив Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат 85 м²
€ 107,000
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
Квартира 2 спальнив Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат 50 м²
€ 370,000
GM-CPA-TR-MAYA. Трехкомнатная квартира в 100 метрах от моряТрехкомнатная квартира в 100 метр…
Квартира 1 спальняв Терни, Италия
Квартира 1 спальня
Терни, Италия
2 Количество комнат 46 м²
€ 280,000
GM-CPA-L19ROSS. Изумительная двухкомнатная квартира с видом на море в Коста ПарадизоИзумител…
Квартира 2 спальнив Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат 43 м²
€ 230,000
GM-CPA-B16TIOS. Трехкомнатная квартира в Коста ПарадизоТрехкомнатная квартира в Коста Паради…
Квартира 2 спальнив Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат 47 м²
€ 200,000
GM-CPA - B7PET. Двухкомнатная квартира расположена в нижней части Коста ПарадизоДвухкомнатна…
Квартира 2 спальнив Терни, Италия
Квартира 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат 75 м²
€ 80,000
GM-CAS-SD2. Квартира в историческом центре средневекового города КастельсардоТрехкомнатная к…
Квартира 3 спальнив Терни, Италия
Квартира 3 спальни
Терни, Италия
4 Количество комнат 250 м²
€ 1,500,000
ABI-1500I. Очаровательные апартаменты с видом на озеро МаджореОчаровательные апартаменты с в…
Квартирав Терни, Италия
Квартира
Терни, Италия
€ 450,000
VB-090617. Шикарная резиденция в городе КомоРезиденция является реконструкцией виллы, к кото…

Параметры недвижимости в Умбрия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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