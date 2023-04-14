Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Тоскана
Дома
Купить дом в Тоскана, Италия
Poggibonsi
4
Ливорно
4
Масса-Каррара
4
Ареццо
3
Греве-ин-Кьянти
3
Unione dei Comuni Valdichiana Senese
2
Монтепульчано
2
Чечина
2
Campiglia Marittima
1
Figline e Incisa Valdarno
1
Montecatini-Terme
1
Montevarchi
1
Orbetello
1
Ponsacco
1
Вольтерра
1
Капаннори
1
Каррара
1
Кортона
1
Пиза
1
Пьетрасанта
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
144 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
20 250 м²
Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Дом 14 спален
San Donato in Poggio, Италия
25 Количество комнат
7 ванных комнат
620 м²
€ 2,190,000
Интересная панорамная недвижимость в Кьянти. Расположенный на полпути между Флоренцией и Сие…
Вилла 10 спален
Монтепульчано, Италия
25 Количество комнат
6 ванных комнат
1 138 м²
€ 1,800,000
В муниципалитете Монтепульчано, всемирно известном своей исторической и культурной сохраннос…
Вилла 12 спален
Poggibonsi, Италия
25 Количество комнат
8 ванных комнат
1 250 000 м²
€ 15,000,000
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился в древней истории, которая культурно отм…
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат
1 300 м²
Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Дом 2 спальни
Castiglione d Orcia, Италия
12 Количество комнат
6 ванных комнат
337 м²
Количество этажей 3
€ 895,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 12 комнат
Montevarchi, Италия
12 Количество комнат
350 м²
€ 1,200,000
В двух минутах от центра города мы предлагаем красивую виллу с большим садом и бассейном. По…
Дом 5 спален
Монтепульчано, Италия
17 Количество комнат
4 ванных комнат
440 м²
€ 1,000,000
Одно только название Монтепульчано напоминает исторические периоды, начиная с 600 г. до н.э.…
Вилла 9 спален
Сан-Джиминьяно, Италия
19 Количество комнат
9 ванных комнат
610 м²
€ 2,150,000
Престижная недвижимость в Сан-Джиминьяно, окруженная красивым парком площадью 5 260 кв. м. с…
Дом
Лукка, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 16 века на холмах Лукки в солнечной Тоскане. Вилла была построена в середине шестнад…
Вилла 4 спальни
Quercianella, Италия
5 Количество комнат
230 м²
€ 1,500,000
KK-081020. Вилла с своим выходом на мореQUERCIANELLA - в этом городке с полной инфраструктур…
Вилла 3 спальни
Castiglioncello, Италия
4 Количество комнат
360 м²
€ 2,200,000
LD-1056. Сказочный дом с бассейном в КастильончеллоВ Тоскане, в великолепном Кастильончелло,…
Вилла 5 спален
Orbetello, Италия
6 Количество комнат
792 м²
€ 2,350,000
LD-0735. Продается вилла класса люкс в ОрбетеллоНа юге Тосканы, неподалеку от мыса Монте-Ард…
Вилла 4 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
5 Количество комнат
280 м²
€ 2,500,000
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
Вилла 5 спален
Сиена, Италия
6 Количество комнат
1 150 м²
€ 3,100,000
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откр…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
1 022 м²
€ 17,000,000
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
5 Количество комнат
430 м²
€ 1,100,000
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 3,500,000
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
700 м²
€ 4,300,000
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
Вилла 4 спальни
Montecatini-Terme, Италия
5 Количество комнат
760 м²
€ 3,300,000
LD-0418. Роскошный тосканский дом в МонтекатиниРоскошный тосканский дом в Монтекатини между …
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат
780 м²
€ 3,700,000
VB-35516. Престижная вилла в пригороде АреццоПрестижная вилла 19 века с большим парком распо…
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат
700 м²
€ 2,250,000
VB-VILARZ. Прекрасная усадьба в АреццоВилла расположена в живописной холмистой местности, не…
Вилла
Масса, Италия
370 м²
€ 4,550,000
WW-120515. Вилла в Марина-ди-МассаШикарная вилла на первой линии, в Марина ди Масса. Площадь…
Вилла 5 спален
Codena, Италия
6 Количество комнат
500 м²
€ 3,900,000
WW-120515-1. Вилла на холмах Масса КаррарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Ма…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
900 м²
€ 4,500,000
VB-VILCAMA. Великолепная вилла в Камайоре в ТосканеИсторическая вилла в стиле "либерти" площ…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
2 000 м²
€ 6,500,000
VB-POMF. Шикарное поместье рядом с ФлоренциейШикарное поместье площадью 2000 кв.м с земельны…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
600 м²
€ 3,700,000
VB-VILSER. Историческая вилла в Кастильоне-дель-ЛагоВилла расположена на границе Умбрии и То…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
900 м²
€ 5,000,000
VB-POFLOR. Историческая вилла в окрестностях ФлоренцииШикарная вилла с элегантным интерьером…
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат
700 м²
€ 5,000,000
VB-VILUMBR. Шикарная вилла в УмбрииИсторическая вилла, датируемая XVI веком, имеет площадь 7…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Тоскана, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты