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Дома с видом на море в Тоскане, Италия

Флоренция
13
Масса-Каррара
5
Unione dei comuni della Versilia
4
Ливорно
3
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4 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Гроссето, Италия
Вилла 6 комнат
Гроссето, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Villa Jenny a Cala Piccola Вилла в Монте-Арджентарио расположена в престижном частной рез…
$2,27 млн
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Вилла в Pozzarello, Италия
Вилла
Pozzarello, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
$2,74 млн
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Вилла в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла
Porto Santo Stefano, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
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$1,14 млн
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Дом 4 комнаты в Гаворрано, Италия
Дом 4 комнаты
Гаворрано, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$130,783
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Международное агентство недвижимости Habita
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