Купить квартиру в Терамо, Италия

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Квартира 8 спален
Терамо, Италия
18 Количество комнат
400 м²
1/3 Этаж
€ 500,000
Чивителла-дель-Тронто (Абруццо) // 400 кв.м. // 18 комнат // 5 спален // 3.500 кв.м. Общий с…
Квартира 2 спальни
Corropoli, Италия
3 Количество комнат
85 м²
€ 107,000
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
2 Количество комнат
50 м²
€ 115,000
ЕС-141019-5. Квартира в Торторето-ЛидоКвартира для продажи в Торторето-Лидо всего в 400 метр…
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3 Количество комнат
€ 115,000
ЕС-141019-2. Мансардная квартира в Альба-АдриатикеМансардная квартира в Альба-Адриатике. рас…
Квартира 1 спальня
Alba Adriatica, Италия
2 Количество комнат
50 м²
€ 115,000
ЕС-141019-4. Квартира в Альба АдриатикаКвартира на продажу в Альба Адриатика в готовом состо…
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3 Количество комнат
65 м²
€ 125,000
ЕС-141019. Апартамент в г. Альба Адриатика - 250м от моряАпартамент в г. Альба Адриатика - 2…
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат
120 м²
€ 115,000
ЕС-141019-1. Просторный апартамент площадью 120 кв.м.В живописном регионе Абруццо (одним из …
Квартира 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат
78 м²
€ 270,000
РО-111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинеттоНовая квартира в …
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
3 Количество комнат
67 м²
€ 230,000
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
Квартира 3 спальни
Tortoreto, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 490,000
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат
120 м²
€ 115,000
EC-. Аренда просторного апартамента площадью 120 кв.мВ живописном регионе Абруццо (одним из …
Квартира 2 спальни
Roseto degli Abruzzi, Италия
3 Количество комнат
60 м²
€ 200,000
EC-153. Апартамент с видом на море в городе Розето Дель Абруцци Предлагаем великолепный апар…
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 99,000
BG-EI2364U. Квартира на продажу, мансарда с панорамным видомМансарда с панорамным видом, сос…
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат
70 м²
€ 115,000
IT-040718. Квартира в Сильви Марина. АбруццоВ продаже квартира 70 кв.м. на 2 этаже в СИЛВИ М…
Квартира 1 спальня
Giulianova, Италия
2 Количество комнат
47 м²
€ 100,000
IT-. Меблированная двухкомнатная квартира-Город Giulianova на мореГород Giulianova на море …
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат
70 м²
€ 125,000
IT-161116-1. Апартаменты в Сильви Маринаю. ТерамоТерамо, Силви-Марина, В 50 метрах от моря п…
Квартира 3 спальни
Giulianova, Италия
4 Количество комнат
114 м²
€ 115,000
IT-. Продается квартира 114 кв.м. на втором этаже в небольшом комплексе Продается квартира 1…
Квартира 1 спальня
Colonnella, Италия
2 Количество комнат
52 м²
€ 135,000
EC-291019. Апартамент в городе Альба-АдриатикаАпартамент находится в городе Альба Адриатика,…
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3 Количество комнат
60 м²
€ 100,000
EC-051117. АПАРТАМЕНТ В Г. АЛЬБА АДРИАТИКА, В 400 М ОТ МОРЯКвартира на продажу в г. Альба-Ад…
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3 Количество комнат
47 м²
€ 135,000
ЕС-291019-5. Апартамент в городе Торторето-ЛидоАпартамент находиться в недавно построенном к…
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3 Количество комнат
55 м²
€ 95,000
EC-051117-2. АПАРТАМЕНТ В Г. АЛЬБА АДРИАТИКА, В 400 М ОТ МОРЯМансарда на продажу в г. Альба-…
Квартира 2 спальни
Pineto, Италия
3 Количество комнат
60 м²
€ 125,000
EC-126. АПАРТАМЕНТ В Г. ПИНЕТОПинето комплекс Посейдон. Квартира 2010 года , 57 кв м, террас…
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3 Количество комнат
66 м²
€ 165,000
ЕС-291019-6. Апартамент на продажу в городе Альба Адриатика всего в 350 метрах от моряАпарта…
Квартира 1 спальня
Alba Adriatica, Италия
2 Количество комнат
50 м²
€ 95,000
EC-051117-3. АПАРТАМЕНТ В Г. АЛЬБА АДРИАТИКА, В 200 М ОТ МОРЯКвартира на продажу в г. Альба-…
Квартира 1 спальня
Tortoreto, Италия
2 Количество комнат
58 м²
€ 125,000
EC-051117-4. АПАРТАМЕНТ В ЭЛЕГАНТНОМ КОМПЛЕКСЕ В Г. ТОРТОРЕТОПредлагаемая квартира находится…
Квартира 2 спальни
Tortoreto Lido, Италия
3 Количество комнат
50 м²
€ 115,000
EC-38. Продано! Апартаменты в Торторето Лидо всего 350м от моря Предлагаемая квартира находи…
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
2 Количество комнат
58 м²
€ 125,000
EC-49. Апартамент в элегантном комплексе в г. ТорторетоПредлагаемая квартира находится в Тор…
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3 Количество комнат
55 м²
€ 135,000
ЕС-291019-1. Апартамент в продаже в городе Альба-АдриатикаАпартамент в продаже в городе Альб…
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
3 Количество комнат
76 м²
€ 150,000
ЕС-291019-3. Апартамент в продажу в городе Вилла РозаАпартамент в продажу в городе Вилла Роз…
Квартира 3 спальни
Tortoreto Lido, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 500,000
EC-23. Элитный апартамент в г. Торторето Элитный апартамент на продажу в г. Торторето, на пе…
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Параметры недвижимости в Терамо, Италия
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