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Купить дом в Перуджа, Италия

Перуджа
2
Citta di Castello
1
Spoleto
1
Todi
1
9 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Spoleto, Италия
Вилла 5 спален
Spoleto, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,500,000
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
Вилла 5 спаленв Перуджа, Италия
Вилла 5 спален
Перуджа, Италия
6 Количество комнат 1 100 м²
€ 3,700,000
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная вел…
Вилла 5 спаленв Перуджа, Италия
Вилла 5 спален
Перуджа, Италия
6 Количество комнат 400 м²
€ 1,250,000
LD-0429. Элитная вилла в отличном панорамном местеЭлитная вилла , недавно полностью восстано…
Вилла 6 спаленв Citta della Pieve, Италия
Вилла 6 спален
Citta della Pieve, Италия
6 ванных комнат 300 м²
€ 1,260,000
Красивый каменный фермерский дом у подножия исторической деревни Читта Делла Пьеве. Наслажда…
Вилла 4 спальнив Paciano, Италия
Вилла 4 спальни
Paciano, Италия
4 ванных комнат 395 м²
€ 1,200,000
This villa in Paciano feels like paradise: surrounded by 100 olive trees, birds, a wellness …
Вилла 9 спаленв Перуджа, Италия
Вилла 9 спален
Перуджа, Италия
8 ванных комнат 465 м²
€ 3,200,000
Расположенный в зеленом сердце Умбрии, отель на вершине холма Перуджа простирается на 6 га з…
Дом 8 комнатв Todi, Италия
Дом 8 комнат
Todi, Италия
8 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Сельский дом на окраине с земельным участком 2,0 га. Первый этаж 60 кв.м. Поднятый первый эт…
Вилла 8 спаленв Tuoro sul Trasimeno, Италия
Вилла 8 спален
Tuoro sul Trasimeno, Италия
8 ванных комнат
€ 1,690,000
Эта изысканная недвижимость расположена в холмистой и доминирующей позиции на озере Тразимен…
Вилла 9 спаленв Badiali, Италия
Вилла 9 спален
Badiali, Италия
6 ванных комнат 1 070 м²
€ 3,000,000
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Параметры недвижимости в Перуджа, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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