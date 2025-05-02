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Дома с видом на горы в Перудже, Италия

виллы
7
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Параметры недвижимости в Перудже, Италия

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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