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Квартиры в Monte Argentario, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 2 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 200,000
IT-050319. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 80 кв.м. на 1 этаже, распол…
Квартира 1 спальня в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 1 спальня
Porto Santo Stefano, Италия
2 Количество комнат 70 м²
€ 240,000
IT-050319-1. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 70 кв.м. на 3 этаже Распо…

Параметры недвижимости в Monte Argentario, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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