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Купить вилла в Марке, Италия
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
5
Civitanova Marche
4
Пезаро-э-Урбино
4
Camerino
2
Fano
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Пезаро
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26 объектов найдено
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Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
14 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Огороженный участок под застройку в панорамном месте на окраине города
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
16 Количество комнат
550 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N622 Название недвижимости: Casa Gelso Расположение: в стране Город / Го…
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
14 Количество комнат
430 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
30 Количество комнат
1 400 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N864 ( R ) Название недвижимости: Casa Ridente Расположение: в стране Город…
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
16 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Вилла 19 комнат
Morrovalle, Италия
19 Количество комнат
760 м²
Цена по запросу
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Вилла 11 комнат
Civitanova Marche, Италия
11 Количество комнат
345 м²
Цена по запросу
Вилла на трех этажах с шестью спальнями, шестью ванными комнатами в шахматном порядке, двумя…
Вилла 5 спален
Fano, Италия
6 Количество комнат
770 м²
€ 3,745,000
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
Вилла 5 спален
Пезаро, Италия
6 Количество комнат
600 м²
€ 1,819,000
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
Вилла
Marotta, Италия
1 800 м²
€ 3,745,000
BG-CC1100. Красивая вилла не далеко от Адриатического побережья и города МароттаИталия, реги…
Вилла 3 спальни
Sirolo, Италия
4 Количество комнат
240 м²
€ 1,350,000
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
Вилла 5 спален
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
6 Количество комнат
450 м²
€ 3,000,000
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,500,000
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
Вилла 5 спален
Civitanova Marche, Италия
6 Количество комнат
10 200 м²
€ 2,200,000
BG-ABIV5401U . Древняя вилла в Порто Сан ЭльпидиоВилла 1780 года в Порто Сан Эльпидио, в 8 к…
Вилла 4 спальни
Monteprandone, Италия
5 Количество комнат
€ 2,000,000
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
Вилла 4 спальни
Acquaviva Picena, Италия
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,950,000
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
Вилла 5 спален
Case di Coccia, Италия
6 Количество комнат
850 000 м²
€ 1,750,000
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
Вилла 5 спален
Сенигаллия, Италия
6 Количество комнат
1 078 м²
€ 2,800,000
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
Вилла 5 спален
Castorano, Италия
6 Количество комнат
2 000 м²
€ 2,100,000
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,650,000
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
Вилла 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3 Количество комнат
200 м²
€ 275,000
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…
Вилла 1 спальня
Tavullia, Италия
2 Количество комнат
80 м²
€ 89,000
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноЦена с…
Вилла
Марке, Италия
€ 5,000,000
Италия Марке Престижная современная вилла Абсолютно но…
Вилла 8 спален
Pedaso, Италия
6 ванных комнат
700 м²
€ 1,000,000
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Вилла
Анкона, Италия
6 м²
€ 3,950,000
Прекрасная вилла расположена неподалёку от Толентино, Марке. Дом находится в тихом районе, н…
Вилла 7 спален
Анкона, Италия
600 м²
€ 2,500,000
Роскошная вилла находится в городе Трея, Марке. Дом всего в 30 минутах от побережья и непода…
Параметры недвижимости в Марке, Италия
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