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19 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
5 Количество комнат
280 м²
€ 2,500,000
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
Вилла 5 спален
Orbetello, Италия
6 Количество комнат
792 м²
€ 2,350,000
LD-0735. Продается вилла класса люкс в ОрбетеллоНа юге Тосканы, неподалеку от мыса Монте-Ард…
Вилла 5 спален
Porto Santo Stefano, Италия
6 Количество комнат
500 м²
€ 10,000,000
КК-121219. Великолепная вилла в ТосканеВилла находится в vip зоне мыса Argentario - парк нац…
Вилла 3 спальни
Manciano, Италия
4 Количество комнат
270 м²
€ 960,000
IT-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой деревушке, в самом сердце т…
Вилла 5 спален
Castiglione della Pescaia, Италия
6 Количество комнат
240 м²
€ 1,650,000
SG-Vi_ GR_139_Desideri2. Двух-уровневая вилла с видом на море в Пунта АлаДвух-уровневая вилл…
Дом 4 спальни
Гроссето, Италия
8 Количество комнат
250 м²
2/2 Этаж
€ 1,500,000
Manciano (GR) // 250 кв м // 1 га земли // терраса и веранда // 4 спальни // 2 ванные комнат…
Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…
Вилла 8 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
8 Количество комнат
€ 1,600,000
Кастильоне- делла -Пеская Двухуровневая вилла в сосновой роще в 200м от пляжа 2 большие спа…
Вилла 8 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
8 Количество комнат
300 м²
€ 1,600,000
Кастильоне-делла-Пеская Пунта Ала Новая двухуровневая &nbs…
Вилла 5 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
5 Количество комнат
€ 1,380,000
Кастильоне-делла-Пеская Пунта Ала Вилла с большим парком и видом на мо…
Вилла 5 комнат
Castiglione della Pescaia, Италия
5 Количество комнат
100 м²
€ 1,500,000
Castiglione della Pescaia Riva del Sole Кастильоне-делла-Пеская Двухуровневая отдельно сто…
Вилла 8 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
8 Количество комнат
250 м²
€ 2,000,000
Тоскана Гроссето Анседония Монте Арджентарио Двухуро…
Вилла 6 комнат
Porto Santo Stefano, Италия
6 Количество комнат
240 м²
€ 1,600,000
Тоскана Гроссето Монте Арджентарио Вилла с красивым садом и удивительн…
Вилла 3 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 ванных комнат
198 м²
€ 1,000,000
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Вилла 5 спален
Pozzarello, Италия
7 ванных комнат
360 м²
€ 2,400,000
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
Вилла 5 спален
Castiglione della Pescaia, Италия
5 ванных комнат
200 м²
€ 1,250,000
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Дом 4 спальни
Фоллоника, Италия
240 м²
€ 1,300,000
Старинный дом расположен в 2 км от моря неподалёку от Сан Винченцо, Тоскана. Вилла недавно б…
Вилла 6 спален
Гроссето, Италия
740 м²
€ 8,000,000
Красивая вилла расположена в живописной окрестности, на границе между городами Гроссето и Ма…
Вилла 4 спальни
Гроссето, Италия
265 м²
€ 2,000,000
Прекрасная вилла находится в Сатурнии, Тоскана. Город знаменит своей уникальной красотой и л…
Параметры недвижимости в Гроссето, Италия
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