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Купить квартиру в Tours, Франция

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6 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
1 Количество комнат 27 м²
€ 157,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Квартира 2 комнатыв Tours, Франция
Квартира 2 комнаты
Tours, Франция
2 Количество комнат 41 м²
€ 206,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Квартира 1 комнатав Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
1 Количество комнат 32 м²
€ 172,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Квартира 4 комнатыв Tours, Франция
Квартира 4 комнаты
Tours, Франция
4 Количество комнат 73 м²
€ 285,200
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Квартира 3 комнатыв Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
3 Количество комнат 73 м²
€ 289,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
Квартира 3 комнатыв Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
3 Количество комнат 60 м²
€ 248,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…

Параметры недвижимости в Tours, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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