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Замки в Жиронда, Франция

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2 объекта найдено
Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
1 000 м²
€ 3,400,000
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
Замок 9 спален в Бордо, Франция
Замок 9 спален
Бордо, Франция
560 м²
€ 1,685,000
Потрясающий замок девятнадцатого века находится в 20 км от Бордо. Планировка замка состоит и…

Параметры недвижимости в Жиронда, Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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