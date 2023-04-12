Купить замок во Франции

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118 объектов найдено
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Замок 17 комнат
Tours, Франция
17 Количество комнат
1 200 м²
€ 1,650,000
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат 11 спален 1200 м² Замок, расположенны…
Замок 9 спален
Tours, Франция
23 Количество комнат
1 400 м²
€ 3,950,000
CHATEAU В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и вел…
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
54 Количество комнат
1 300 м²
€ 1,600,000
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века…
Замок 10 спален
Жиронда, Франция
18 Количество комнат
1 036 м²
€ 2,300,000
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м² …
Замок 6 спален
Orleans, Франция
12 Количество комнат
€ 2,315,000
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орл…
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
700 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
Замок 9 спален
Блуа, Франция
600 м²
Количество этажей 3
€ 1,285,000
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
Замок 10 спален
Tours, Франция
680 м²
Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
Замок
Tours, Франция
1 200 м²
Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
Замок 7 спален
Tours, Франция
450 м²
Количество этажей 5
€ 1,150,000
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей пло…
Замок
Пуату-Шарант, Франция
700 м²
€ 1,470,000
Франция регион Пуату-Шаранта (Новая Аквитания) Замок с выходом к реке …
Замок
Пуату-Шарант, Франция
450 м²
€ 1,260,000
Франция регион Пуату-Шаранта Замок с парком Настоящий Замок Спяще…
Замок
Бордо, Франция
1 000 м²
€ 3,400,000
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
Замок
Пуату-Шарант, Франция
750 м²
€ 2,350,000
Франция регион Новая Аквитания (Пуату-Шаранта) Замок с парком 11 га …
Замок
Аквитания, Франция
687 м²
€ 1,340,000
Франция регион Аквитания Замок Наполеона III Гостеприимный, уютный…
Замок
Метрополия Франции, Франция
6 000 м²
€ 15,000,000
Франция долина реки Луары Замок эпохи Ренессанс Один из самых впе…
Замок
Лангедок-Руссильон, Франция
1 500 м²
€ 7,650,000
Франция Романтический южный регион Лангедок-Руссийон Замок с виноградниками…
Замок
Лазурный Берег и Прованс, Франция
5 000 м²
€ 18,800,000
Франция Прованс-Альпы-Лазурный берег округ Бриньоль Замок в Провансе …
Замок 7 спален
Valence-sur-Baise, Франция
12 Количество комнат
550 м²
Цена по запросу
Старый охотничий дом 16-го века с гостевым домом и хозяйственными постройками Старое охотн…
Замок 7 спален
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
14 Количество комнат
540 м²
Цена по запросу
В 2 минутах от одной из средневековых деревень, классифицированных как одна из самых красивы…
Замок 8 спален
Niherne, Франция
15 Количество комнат
Цена по запросу
В центральном регионе Франции, посреди заповедника Бренна, замок XIX с приусадебными постро…
Замок 6 спален
Riberac, Франция
14 Количество комнат
Цена по запросу
В регионе Перигор, одном из живописнейших мест южной Франции, известный своими многочисленны…
Замок 8 спален
Тулуза, Франция
14 Количество комнат
880 м²
Цена по запросу
В 50 минутах к юго-западу от Тулузы этот роскошный частный замок, 880 м, начала 19-го века, …
Замок 31 спальня
Ле Ман, Франция
56 Количество комнат
Цена по запросу
Полностью отреставрированный замок эпохи Наполеона III c богатой и красивой историей. Жилая …
Замок
Метрополия Франции, Франция
1 100 м²
€ 2,500,000
Франция Долина Луары Элегантный замок эпохи Ренессанс – XIX век Месторасположение: в …
Замок 16 комнат
Фонтенбло, Франция
16 Количество комнат
800 м²
€ 4,100,000
Фонтебло, 40 мин от Парижа Великолепный замок LOUIS XIII на территории&a…
Замок
Tours, Франция
1 400 м²
€ 3,300,000
ЭЛЕГАНТНЫЙ ЗАМОК XVIII века в долине ЛУАРЫ Бывшая королевская охотничья р…
Замок
Фонтенбло, Франция
800 м²
€ 2,900,000
Франция г.Париж Исторический замок на территории парка Исторический Замок XVII века в…
Замок
Нантер, Франция
1 200 м²
€ 4,800,000
Округ Парижа. Редкое имение в прекрасном состоянии, принадлежащее семье – владельцу компа…
Замок
Париж, Франция
800 м²
€ 7,400,000
Редкое месторасположение! Очаровательный Замок конца XIXв «Belle &#…
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