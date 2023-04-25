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Виллы в Загребская жупания, Хорватия

Самобор
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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Самобор, Хорватия
Вилла 10 комнат
Самобор, Хорватия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 900 м²
€ 990,000
Самобор Красивый особняк общей площадью 570 м2 с подсобным помещением 463 м2 на участке 7,3…

Параметры недвижимости в Загребская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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