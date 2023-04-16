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Купить квартиру в Умаг, Хорватия

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11 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня
Monterol, Хорватия
1 ванных комнат 47 м²
€ 227,538
Мы продаем квартиру на 1-м этаже здания, в котором всего 5 квартир. Расположение самого здан…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
1 ванных комнат 81 м²
€ 309,548
Особый случай !!! Новое здание, 3 км от Умага и всего в нескольких метрах от моря !!!!Всего …
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 85 м²
€ 221,000
Продается квартира в новом здании трехсторонней ориентации, на третьем этаже с видом на море…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 85 м²
€ 221,000
Продается квартира в новом здании трехсторонней ориентации, на втором этаже. Они состоят из …
Квартира 2 спальнив Finida, Хорватия
Квартира 2 спальни
Finida, Хорватия
1 ванных комнат 74 м²
€ 196,550
Продается квартира в новом здании на первом этаже односторонней ориентации 74м2. Он состо…
Квартира 4 спальнив Monterol, Хорватия
Квартира 4 спальни
Monterol, Хорватия
4 ванных комнат 264 м²
€ 610,000
Красиво оформленный дом с квартирами 3 на продажу, в 250 м от пляжей и в 250 м от теннисного…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 69 м²
€ 183,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 67 м²
€ 184,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 1 спальняв Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня
Умаг, Хорватия
1 ванных комнат 52 м²
€ 195,000
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
1 ванных комнат 68 м²
€ 175,000
Мы продаем квартиру на первом этаже здания. Здание находится всего в 6 км от Умага, в 800 ме…
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