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Купить квартиру в Трогир, Хорватия

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4 объекта найдено
Квартира 5 комнатв Трогир, Хорватия
Квартира 5 комнат
Трогир, Хорватия
5 Количество комнат 110 м² 2/3 Этаж
€ 290,000
Отремонтированная квартира в старом городе Трогир, 110,19 м2 В городе, полном истории и охра…
Квартира 3 комнатыв Трогир, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Трогир, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 165,000
Трогир, квартира на высоком первом этаже жилого дома общей площадью 68 м2. Квартира 57,80 м…
Квартира 2 комнатыв Трогир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
2 Количество комнат 151 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Квартира с садом и подвалом на вилле, первый ряд, 151,14 м2, Трогир Центр Эта специальная кв…
Квартира 2 комнатыв Трогир, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Трогир, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 180,000
Трогир-центр города Уникальное расположение в историческом центре Трогира, в нескольких шаг…
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