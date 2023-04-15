Купить квартиру в Сплит, Хорватия

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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Grad Split
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24 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
161 м²
€ 620,000
Жнян, трехкомнатная квартира площадью 98 м2 с лоджией на южной стороне 43 м2 и восточной тер…
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 390,000
Сплит, Город, двухкомнатная уютная квартира 73 м2 на высоком первом этаже 5-этажного дома, о…
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 300,000
Сплит, Бол - двухкомнатная уютная квартира с полезной площадью 64м2 в непосредственной близо…
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
€ 200,000
Сплит, Бачвице, двухкомнатная квартира 22м2 с прямым выходом на большую общую террасу на 4 э…
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 310,000
Сплит, Трстеник, двухуровневая квартира с двумя спальнями, площадью 78 м2, на 4-м этаже жило…
Квартира 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 1,162,000
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 1,050,000
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 1,200,000
Продается роскошная квартира, расположенная на исключительной локации в историческом ц…
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
94 м²
€ 210,000
Солин, мы продаем коммерческое помещение 94 м2 на первом этаже жилого дома с огороженным дво…
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
2/3 Этаж
€ 700,000
Редкость во дворце Диоклетиана, Сплит Внутри высоких стен дворца Диоклетиана, находящегося п…
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
67 м²
€ 280,000
Сплит, Сучидар, трехкомнатная квартира 67,21 м2 с лоджией и балконом, ориентированная с вост…
Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 229,012
Split, Žnjan, Eastern Party, New Building: One Bedro of 49.21 m2 and Three -Bedroom 81.79 m2…
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 379,644
ПОКУПАТЕЛИ НЕ ПЛАТЯТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Сплит, Жнян, восточная часть, новостройка, 145 ква…
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 300,000
Локве, Сплит, меблированная комфортабельная квартира с двумя спальнями площадью ок. 80 м2 на…
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
149 м²
€ 558,000
Сплит, центр, двухуровневая квартира площадью 149 м2, ориентация север-юг, расположена на 3-…
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
106 м²
1/3 Этаж
€ 485,000
Изысканная и редкая возможность 4 -комнатная квартира в центре Сплита, 105,76 м2 В центре Сп…
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
€ 390,000
Сплит, Бачвице, трехкомнатная квартира 85,55 м2 на первом этаже с террасой 19 м2, садом 84 м…
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 135,000
Сплит, Грипе, трехкомнатная квартира 70м2 в цокольном этаже жилого дома с пятой частью закры…
Квартира 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
€ 280,000
Сплит, центр - квартира 3 * в центре Сплита Расположенная квартира около 94м2 находится в…
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 400,000
Сплит - Жнян Комфортабельная четырехкомнатная квартира площадью 113 м2 с просторной гостино…
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
117 м²
€ 360,000
Сплит, Дуилово - красиво оформленная уютная трехкомнатная квартира на чердаке небольшого жил…
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
€ 620,000
Split, Meje, четырехкомнатная квартира 112м2 с террасой 20,45 м2, гаражом 22,80 м2 и кладово…
Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
€ 470,000
Сплит - Лучац. Красивая двухуровневая квартира с открытым видом расчетной площадью 102,70 м2…
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 415,000
Первоначально квартира с четырьмя спальнями, эта квартира была отремонтирована в 2009 году и…
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