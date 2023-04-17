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Купить квартиру в Самобор, Хорватия

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² Количество этажей 1
€ 249,001
I25273 Katančićeva
Квартира 3 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² 3/3 Этаж
€ 270,000
I25083 Староградская
Квартира 4 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 326,400
I24651 Ulica Zlatka Price
Квартира 2 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² Количество этажей 2
€ 166,401
I24672 Ulica Zlatka Price
Квартира 4 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 1/2 Этаж
€ 295,291
I24657 Ulica Zlatka Price
Квартира 3 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² Количество этажей 2
€ 226,432
I24669 Ulica Zlatka Price
Квартира 4 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 2/2 Этаж
€ 266,591
I24667 Улица Златка Цена
Квартира 2 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 105,000
I24649 Елачичева
Квартира 2 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² Количество этажей 2
€ 115,000
I24647 Jelačićeva
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