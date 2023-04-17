Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Загребская жупания
  4. Самобор

Купить недвижимость в Самобор, Хорватия

14 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² Количество этажей 1
€ 249,001
I25273 Katančićeva
Домв Самобор, Хорватия
Дом
Самобор, Хорватия
600 м² Количество этажей 2
€ 1,700,000
I24979 Centar
Квартира 3 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² 3/3 Этаж
€ 270,000
I25083 Староградская
Квартира 4 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 326,400
I24651 Ulica Zlatka Price
Квартира 2 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² Количество этажей 2
€ 166,401
I24672 Ulica Zlatka Price
Квартира 4 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 1/2 Этаж
€ 295,291
I24657 Ulica Zlatka Price
Квартира 3 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² Количество этажей 2
€ 226,432
I24669 Ulica Zlatka Price
Квартира 4 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 2/2 Этаж
€ 266,591
I24667 Улица Златка Цена
Квартира 2 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 105,000
I24649 Елачичева
Квартира 2 комнатыв Самобор, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² Количество этажей 2
€ 115,000
I24647 Jelačićeva
Дом 5 комнатв Самобор, Хорватия
Дом 5 комнат
Самобор, Хорватия
5 Количество комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 220,000
I24422 Франка Лишта
Дом 5 комнатв Самобор, Хорватия
Дом 5 комнат
Самобор, Хорватия
5 Количество комнат 1 944 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
I24280 Свет Ане
Дом 5 комнатв Самобор, Хорватия
Дом 5 комнат
Самобор, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 250,000
Самобор, Гизник Особняк 2006 года постройки на 2 надземных этажах общей площадью 138 м2 на …
Вилла 10 комнатв Самобор, Хорватия
Вилла 10 комнат
Самобор, Хорватия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 900 м²
€ 990,000
Самобор Красивый особняк общей площадью 570 м2 с подсобным помещением 463 м2 на участке 7,3…
Realting.com
Перейти