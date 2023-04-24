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Виллы в Opcina Vela Luka, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Vela Luka, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vela Luka, Хорватия
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,280,000
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
Вилла 3 спальни в Vela Luka, Хорватия
Вилла 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
4 ванных комнат 180 м²
€ 2,200,000
Расположение: остров Корчула Центр города: 5 км Площадь помещения: 420 м2. Площадь уча…

Параметры недвижимости в Opcina Vela Luka, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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