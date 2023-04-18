Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Opcina Sutivan
  5. Виллы

Купить вилла в Opcina Sutivan, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 10 спаленв Sutivan, Хорватия
Вилла 10 спален
Sutivan, Хорватия
12 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,950,000
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
Вилла 3 спальнив Sutivan, Хорватия
Вилла 3 спальни
Sutivan, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается красивая просторная вилла, расположенная в небольшом и тихом прибрежном городке на…

Параметры недвижимости в Opcina Sutivan, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти